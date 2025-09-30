כ-50 כלי שייט של המשט הפרו-פלסטיני "סומוד" נמצאים כעת במרחק של כ-150 מיילים ימיים מרצועת עזה, ונכנסים לאזור היירוט של מדינת ישראל. בעוד חיל הים נערך להשתלטות ימית מקיפה, גורמי ביטחון ישראלים חושפים כי המשט, שהוצג כיוזמה אזרחית, הוא למעשה "מבצע כיסוי מתוכנן שנוהל על ידי ארגון הטרור חמאס".

בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ישראל אינה מתכוונת לאפשר למשט להיכנס לרצועת עזה בכל מקרה. חיל הים נערך להשתלט על כלי השייט בלב ים. כאשר התוכנית המבצעית כוללת העברת הפעילים הפרו-פלסטינים לספינה גדולה אחת של חיל הים. את כלי השייט עצמם מתוכנן לגרור לנמל אשדוד, אך קיימת הערכה כי בהתאם ליכולת הגרירה, חלק מהכלים יוטבעו בים.

במהלך פשיטות על מתחמי חמאס בעזה, גילו כוחות ישראליים מסמכים שחושפים את "החזות ההומניטרית" של מה שמכונה "משט סומוד העולמי". המסמכים משרטטים קו ישיר בין הנהגת חמאס לתכנון המשט, מימונו ואף הבעלות על הספינות.

מן המסמכים עולה כי חמאס בנה באופן שיטתי מערכת כיסוי אזרחית, תוך שימוש בארגוני שדולה, דמויות אירופאיות אוהדות וחברות קש, כדי להסוות את מעורבותו המלאה.

בין הראיות המרכזיות נכלל מכתב חתום מאיסמעיל הנייה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, המביע תמיכה מפורשת בקבוצת "הוועידה הפלסטינית לפלסטינים בחו"ל" (PCPA) וביוזמותיה. חשיפה זו מוכיחה כי חמאס נתן את ברכתו ל-PCPA שנים קודם לכן, ובכך הניח את "היסוד הפוליטי לפעולות שיכולות להיות מוסוות כאקטיביזם אזרחי".

רשימת פעילים בכירים של ה-PCPA שהתגלתה, כוללת פעילים אשר המודיעין הישראלי מזהה כמפעילי חמאס הפועלים תחת כיסוי של ארגונים לא-ממשלתיים. לדוגמה, זהר ביראווי, פעיל מבוסס בבריטניה, מתואר כ"איש הקשר של חמאס באירופה" אשר תאם בין מארגני המשט לבין ההנהגה בעזה.

כמו כן, רישומים מקשרים כמה מספינות המשט לחברה ספרדית בשם סייבר נפטון (Cyber Neptune), המתוארת על ידי גורמים ישראלים כחזית של חמאס. נטען כי חברה זו ניהלה את הבעלות והלוגיסטיקה של הכלים, ובכך סיפקה "חזות לגיטימית מערבית" תוך הסתרת טביעות האצבע של חמאס.