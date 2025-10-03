בצאת היום הקדוש | הרבי מאלכסנדר בטיש מרומם לפני קהל עדתו

במעמד התשליך שערך האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד על גדות נהר הירקון, הרעיד הרבי את הדגים שבים ואת החסידים הרבים ע"י תקיעת השופר כפי מנהג אבותיו הקדושים | פרחי החסידים הציבו במקום מבעוד מועד סטנדר ומפה כיאה והאדמו"ר השליך את העוונות יחד עם כל החסידים שחזו במעמד (חסידים)
האדמו"ר מאמשינוב נצפה יממה קודם יום הכיפורים באמירת סדר תשליך, בחצר ביתו של איש העסקים דובי רודנסקי בשכונת בית וגן בירושלים | לדברי החסידים, האדמו"ר עדיין שוהה כעת בעיצומו של צום יום הכיפורים מתוך התעלות מיוחדת, והוא צפוי לערוך את ההבדלה על הכוס רק בעוד שעות אחדות, ממש סמוך לשקיעת החמה של ערב שבת קודש (חסידים)
אמש, בסיום יום הכיפורים, ערך האדמו"ר מספינקא את השלחה"ט ברוב הוד והדר | בסעודה שולבה גם סעודת הילולא לעילוי נשמת רבו המובהק של האדמו"ר – הרה"צ רבי אשר פריינד זצ"ל, כשבמהלכה נשא הרבי דברי חיזוק והתעוררות לזכר דמותו המאירה של הצדיק (חסידים)
צפו בתיעוד מרגעי קודש נעלים מהיכלה של חצה"ק סאדיגורה עם ערוב היום של יום הקדוש, בעת נעילת שער, כשהאדמו"ר יצא מפתח חדר התפילה של אדמו"רי החסידות, ופני קודשו נלהבים תוך שהוא מעודד את השירה והזימרה בעוז, בבחינת 'כִּי כְבָר רָצָה הָאֱלֹהִים אֶת מַעֲשֶׂיךָ' (חסידים)
רגע לפני כניסת יום כיפור, היום הקדוש והנכסף, יום בו יתעטפו רבבות יהודים בכל קצוות תבל במלבושי לבן, בין אם קיטל ובין אם קאפטן, מדובר בבגד פשוט אך עמוק במשמעותו. זהו סמל לטהרה ולכפרה, המזכיר לנו את יום הדין ואת היכולת לחדש את נשמתנו |המקור, המשמעות הרוחנית והמנהגים השונים - היכן לא לובשים את הקיטל והיכן מוסיפים כיפה לבנה? | יום כיפור (חרדים)
האדמו"ר מזוטשקא ערך הערב מעמד 'תשליך' מיוחד במינו בהיכל הגדול של החסידות בבני ברק, שהורחב משמעותית לקראת החגים | האדמו"ר חבש שטריימל כפי מנהג אבותיו | בהמשך רוקן הרבי את כיסיו כשהקהל הרב מצטרף אליו (חסידים)
בראש קהל עדת חסידיו, יצא האדמו"ר מנדבורנה לעת ערב לפארק בפאתי העיר בני ברק, כדי לקיים את סדר ה'תשליך' | במהלך המעמד המרומם לצד בריכת הדגים בפארק, נטל האדמו"ר את ידיו ממי הבריכה, כפי המנהג המקובל בחצר הקודש נדבורנה | לאחר מכן, רוקן הרבי את כיסיו, ובכך סימל את השלכת העוונות (חסידים)
לראשונה בחצה"ק דארג נערך מעמד 'תשליך' בהיכל הטישים של החסידות, ולא ע"י נחלי מים, או מחוץ לביהמ"ד | על השולחן נפרס מפה לבנה ענקית, ועליה הונח בזהירות גיגית עם דגי נוי, והאדמו"ר והחסידים השליכו עוונותיהם אל תוך הגיגית הלבנה תוך כדי אמירת הפיוטים הנהוגים לומר לעת זו (חסידים)
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ ערך מנהג תשליך ברוב עם הדרת מלך, ברחבת ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק | במקביל, אביו, האדמו"ר מויז'ניץ, ששוהה בימים אלו בבית האכסניה במושב אורה, קיים את המנהג במקום | האדמו"ר צפוי לשוב למעונו שבקריית ויז'ניץ בשעות הקרובות (חסידים)
בחצר ביתו נאווה קודש בעיה"ק ירושלים קיים היום ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, את מנהג הכפרות לקראת יום הכיפורים |כשהציע השוחט, הרב אפרים גרוס, לבדוק את הסכין כמקובל אצל גדולי הדור – דחה זאת ראש הישיבה בענווה אופיינית: "אני סומך על השוחט |לאחר השחיטה, קיים את מצוות כיסוי הדם | צפו בתיעוד (חסידים)
רבבות חסידי סאטמר התאספו השבוע ביום ראשון לשמוע דרשת 'שבת שובה' המסורתית מפי המרא דאתרא - האדמו"ר מסאטמר | האדמו"ר, אשר עמד על מעלות ארון הקודש המפואר, נשא את דברו לפני העם באמצעות מערכת הגברה כשהוא עטוף בטלית | דרשתו התמקדה בענייני תשובה בימים הנוראים, כן עורר את הקהל לערוך חשבון נפש אמיתי, לחיזוק בלימוד תורה ובעבודת ה', לקראת יום הדין הקרב (חסידים)
רבבות חסידי גור התכנסו אמש (יום שני) למעמד אדיר ומרגש, שהוקדש כולו לחיזוק לימוד המוסר | במרכז המעמד הופיע הופיע האדמו"ר מגור בהדרו לעיני קהל הרבבות | לאחר שנשאו משפיעי החסידות נאומים מרגשים על חשיבות הלימוד וההתבוננות הפנימית, האציל האדמו"ר ברכה בקול נרגש שנשמעה בכל ירכתי בית המדרש בלשון קודשו: "אני רוצה לברך את כל הציבור שיגדלו בתורה, שנה טובה, הן בגשמיות והן ברוחניות" | המעמד, שתועד בתיעוד ענק, שיקף את עוצמת החסידות ואת מסירותה לחינוך ולבניית הדורות הבאים על יסודות התורה והמוסר (חסידים)
חסידי תולדות אברהם יצחק הגיעו אמש למעמד ה'תשליך' המסורתי, בבריכה העתיקה של עין חניה | במעמד המיוחד, השליכו החסידים את העבירות כסמל לחרטה ולתשובה, והרבי רוקן את כיסיו | הצלם חיים גולדברג תיעד את המעמד המרהיב בגלריה עוצרת נשימה, המשקפת את השילוב הייחודי בין הנוף הפסטורלי, העוצמה הרוחנית והמסורת העתיקה של ימי התשובה (חסידים)
האדמו"ר ממודז'יץ יצא אמש (שני) לעת ערב יחד עם קהל חסידיו לאמירת ה'תשליך' כנהוג, בפינת החי הנמצא בפאתי העיר בני ברק, האדמו"ר אמר כל סדר התשליך סמוך ונראה לבריכת המים, בסיום האמירה פצח האדמו"ר בשירה, ואחר האציל ברכתו לכלל החסידים שיזכו ל'גמר חתימה טובה' (חסידים)
לקראת שמחת בר המצווה לבנו משה יהושע הגר, הצאצא הראשון של הרה"ק בעל ה'ישועות משה', הנושא את שמו הקדוש המקורי – משה יהושע בן חיים מאיר, הגיע הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, אל מעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לקבל את ברכת קודשו, ולברך ולהתברך בברכת השנים | הגה"צ קידם את פני האורח רום המעלה, והתעניין בשלומו של אביו הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ | בסיום הביקור העניק הגה"צ דרשה לחתן המצוות.
צפו בתיעוד (חסידים).
