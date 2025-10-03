צפו בתיעוד בצאת היום הקדוש | הרבי מאלכסנדר בטיש מרומם לפני קהל עדתו עטור בבגדי לבן כנהוג, ערך האדמו"ר מאלכסנדר את השלחה"ט עם צאת יום הקדוש, באודיטוריום העירוני של בני ברק, שהושכר לכל החודש ע"י החסידים למעמדי הקודש בצילו של האדמו"ר (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:15