נתניהו וטראמפ בבית הלבן ( צילום: אבי אוחיון לע"מ )

דיווח דרמטי שמתפרסם היום (רביעי) ב'ניו יורק פוסט' מעלה כי שליחיו של הנשיא טראמפ נחושים מתמיד לסיים את המלחמה בסבב הנוכחי.

לפי הדיווח, שני הבכירים האמריקנים התחייבו שלא יעזבו את מצרים עד שייחתם הסכם. בתוך כך, לפי דיווח של הכתב איתמר אייכנר שמתפרסם היום ב'ynet', בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יגיע תוך ימים כדי לחגוג את חתימת ההסכם לשחרור החטופים וסיום המלחמה, אם וכאשר זה יקרה. מאותו דיווח עולה כי גם בבית הלבן מתקיימת היערכות דומה לנסיעה אפשרית של הנשיא טראמפ למזרח התיכון בכלל, ולישראל בפרט. ארדואן טוען: "טראמפ ביקש ממני עזרה" | זה 'רב המרגלים' הטורקי שנוכח בשיחות ישראל גראדווהל | 14:13 אמש, הביע נשיא מצרים א-סיסי אופטימיות באשר לתהליך השיחות ואף הזמין את נשיא ארה"ב לטקס חתימה כאשר יבשילו התנאים. נשיא מצרים אמר: "אני קורא לטראמפ להמשיך בתמיכתו בהגעה להסכם בנוגע לעזה. טראמפ שלח את שליחיו עם משימה ברורה לפעול לסיום המלחמה". עוד הוסיף הנשיא המצרי: "אנחנו תומכים במאמצים הדיפלומטיים המתנהלים כעת בשארם לעצירת המלחמה בעזה. מצרים עושה מאמצים בלתי פוסקים לסיים את המלחמה. אנחנו מעריכים את מאמציו של הנשיא טראמפ. איש לא יכול לאיים על מצרים. המדינה המצרית יכולה להתגבר על כל אתגר ולהתמודד עם כל איום".

סטיב ויטקוף ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

לפי דיווח באקסיוס, בכיר אמריקני מסר כי "ביבי עשה עבודה מצוינת. הלחץ הצבאי היה קריטי כדי להפוך את חמאס לפרגמטי יותר. אבל עכשיו ביבי חייב להבין שהגיע הזמן לעסקה", מה שמעלה לכאורה כי הלחץ יופעל במידה רבה גם על ישראל.

המקורות הישראליים שדיברו על ההתקדמות בשיחות נזהרו מלהישמע אופטימיים יתר על המידה.

בשלב זה עדיין נותרו מספר נקודות מחלוקת בין ישראל לארגון הטרור. חמאס דורש התחייבויות של ישראל לסיום המלחמה ללא קשר לסוגיית הפירוז, ואף ביקש להעלות את מספר הרוצחים שישוחררו מ-250 ל-300. המשמעות בפועל היא ריקון כמעט מוחלט של בתי הכלא בישראל ממחבלים מרצחים עם דם יהודי על ידיהם.

קיימת גם מחלוקת בין חמאס לישראל אם לאחרונה יש או לא זכות ווטו על שמות מחבלים שישוחררו במסגרת העסקה. השיחות בינתיים נמשכות כאשר היום הצטרפו גם רון דרמר ובכירים נוספים מהצד הישראלי, במקביל לוויטקוף וקושנר מהצד האמריקני.

מוקדם יותר היום דווח, כי לראשונה מזה שנתיים, טורקיה ממלאת תפקיד מרכזי בשיחות המשא ומתן עם חמאס.

כפי שדווח השבוע, לשיחות בשארם א-שייח' הצטרפו גם גורמים מטורקיה, מדינה הנחשבת לאחת הקרובות ביותר לארגון הטרור חמאס.

נשיא טורקיה ארדואן ציין היום (רביעי) כי הצטרפותה של מדינתו לשיחות התרחשה בלחץ של הנשיא טראמפ שביקש ממנו עזרה אישית מול חמאס.

לפי ציטוט ב'רויטרס', ארדואן ציין כי "היינו בקשר עם חמאס לאורך כל התהליך הזה. אנחנו בקשר איתם גם עכשיו".

לדבריו, לבקשת הנשיא טראמפ, "אנחנו מסבירים להם מהי הדרך המתאימה ביותר, מה צריך לעשות כדי שפלסטין תצעד עם מחויבות אל העתיד."

"גם בביקורנו באמריקה וגם בשיחת הטלפון האחרונה שלנו, הסברנו למר טראמפ כיצד ניתן להשיג פתרון בפלסטין", אמר איש האחים המוסלמים, בהתייחסו לביקורו בבית הלבן בחודש שעבר.

מי שעומד בראש הצוות הטורקי לשיחות המשא ומתן בין ישראל לחמאס הוא "רב המרגלים", כפי שכונה ב'רויטרס', ראש המודיעין הטורקי, איברהים קאלין.

למרות מעורבותו בשיחות הקודמות בדוחה, המעורבות הטורקית מורגשת כעת יותר מול חמאס, כאמור לבקשת הנשיא טראמפ.

מדבריו של ארדואן עולה כי טראמפ הוא זה שלחץ על טורקיה להצטרף לשיחות, למרות שלא ברור אם הדבר נעשה על דעת ישראל לאור קרבתה של טורקיה לאחים המוסלמים.