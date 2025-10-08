לראשונה מזה שנתיים, טורקיה ממלאת תפקיד מרכזי בשיחות המשא ומתן עם חמאס.

כפי שדווח השבוע, לשיחות בשארם א-שייח' הצטרפו גם גורמים מטורקיה, מדינה הנחשבת לאחת הקרובות ביותר לארגון הטרור חמאס.

נשיא טורקיה ארדואן ציין היום (רביעי) כי הצטרפותה של מדינתו לשיחות התרחשה בלחץ של הנשיא טראמפ שביקש ממנו עזרה אישית מול חמאס.

לפי ציטוט ב'רויטרס', ארדואן ציין כי "היינו בקשר עם חמאס לאורך כל התהליך הזה. אנחנו בקשר איתם גם עכשיו".

לדבריו, לבקשת הנשיא טראמפ, "אנחנו מסבירים להם מהי הדרך המתאימה ביותר, מה צריך לעשות כדי שפלסטין תצעד עם מחויבות אל העתיד."

"גם בביקורנו באמריקה וגם בשיחת הטלפון האחרונה שלנו, הסברנו למר טראמפ כיצד ניתן להשיג פתרון בפלסטין", אמר איש האחים המוסלמים, בהתייחסו לביקורו בבית הלבן בחודש שעבר.

מי שעומד בראש הצוות הטורקי לשיחות המשא ומתן בין ישראל לחמאס הוא "רב המרגלים", כפי שכונה ב'רויטרס', ראש המודיעין הטורקי, איברהים קאלין.

למרות מעורבותו בשיחות הקודמות בדוחה, המעורבות הטורקית מורגשת כעת יותר מול חמאס, כאמור לבקשת הנשיא טראמפ.

מדבריו של ארדואן עולה כי טראמפ הוא זה שלחץ על טורקיה להצטרף לשיחות, למרות שלא ברור אם הדבר נעשה על דעת ישראל לאור קרבתה של טורקיה לאחים המוסלמים.

כפי שדווח מוקדם יותר היום, חמאס מסר כי הוחלפו רשימות החטופים הנשמרים ברצועה מול רשימת אסירים שנמצאים בישראל. טאהר א-נונו, יועץ התקשורת של ראש הלשכה המדינית של חמאס, ציין: "משלחת חמאס הציגה חיוביות ואחריות. המתווכים עושים מאמצים להסרת כל מכשול ליישום הפסקת האש ורוח אופטימית שוררת בקרב כולם".

נשיא מצרים, א-סיסי, הזמין את נשיא ארה"ב טראמפ להיות נוכח בעת חתימת ההסכם, אם יושג. מהצד הישראלי מצטרף למו"מ השר רון דרמר, האחראי לשחרור החטופים, בעוד מחמאס משתתף בכיר הארגון ח'ליל אל-חיה.

בכירים אמריקנים הביעו אופטימיות ואמרו: "שליחי טראמפ לא יעזבו את מצרים בלי הסכם לשחרור החטופים וסיום הלחימה. נתניהו עשה עבודה מצוינת, אך עכשיו הגיע הזמן להשלמת העסקה".

עם זאת, חמאס מתעקש על שחרור החטוף האחרון רק לאחר נסיגה מלאה של צה"ל מרצועת עזה, דרישה הסותרת את מתווה טראמפ, שלפיו ישוחרר החטוף האחרון תוך 72 שעות מיישום העסקה. בנוסף, חמאס דורש שחרור מנהיגים פלסטינים בכירים וגופות מנהיגים לשעבר – דרישות שישראל דחתה בעבר.

לפי דיווחי חדשות 12, ההערכה במערכת הביטחון היא כי בימים הקרובים תתבהר תמונת המצב: האם יושג הסכם, או שהלחימה ברצועה תתחדש.