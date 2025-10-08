בשעות אלו מתנהל באינטנסיביות המשא ומתן בחדרים הסגורים בשארם א-שייח, כאשר במקביל מתקבלים כל העת תדרוכים, דיווחים והדלפות על מצב השיחות בין ישראל לחמאס.

המכנה המשותף בין כלל הדיווחים - הן מפי חמאס והן מפי גורמים ישראליים, הוא האופטימיות שמשדרים אותם גורמים לקראת אפשרות ממשית לחתימה קרובה.

הדיווח המשמעותי ביותר כנראה שהתקבל בשעות האחרונות הוא מפי גורם ישראלי שאמר לרשת 'אל-ערבייה': "אנו מתקרבים בזהירות להשלמת השלב הראשון".

כתבים בישראל מעידים כי ישנה אופטימיות גוברת מכל הגורמים המעורבים להסכמות על שחרור כל החטופים, בעזרת השם ובישועתו.

אם אכן זו כוונתו של אותו "גורם ישראלי", "השלב הראשון" של העסקה הוא למעשה שחרור החטופים, כאשר חמאס הביע בעבר נכונות לשחרר את כולם - החיים והחללים, אלא שקבע לכך תנאים.

יועץ ישראלי ששוחח עם פוליטיקו טען שטראמפ הצליח ללחוץ על נתניהו מספיק כדי להביא לחתימה קרובה. "אנחנו קרובים מתמיד להסכם כי טראמפ החליט לא להותיר לראש הממשלה נתניהו מרחב תמרון".

גם מנכ"ל הג'יהאד האיסלאמי זיאד נחלה אמר שייתכן להשלים את שלב שחרור החטופים כבר בימים הקרובים. "ההתנגדות הביעה נכונות לנהל משא ומתן על בסיס סעיפים שאפשר להתייחס אליהם באופן חיובי, והסעיף הראשון הוא חילופי שבויים - סעיף שאפשר להשלים בימים הקרובים".

לפי הדיווחים ברשתות ערביות, עיקר המשא ומתן כעת עוסק בנסיגה הישראלית ובמפות הנסיגה המדויקות במקביל לשחרור החטופים ולאחר מכן.

במצרים דווח שחמאס עומד בתוקף על שחרורו של הארכי-מחבל מרואן ברגותי, במה שנראה כקו אדום שהציב ארגון הטרור בשיחות.

גם בכיר אמריקני המעורב במשא ומתן קבע בשיחה עם 'רויטרס' כי ישנה אופטימיות "לגבי הגעה להסכם בקרוב. המשא ומתן הגיע לשלב קריטי".

מקור פלסטיני ששוחח עם הכתב אליאור לוי (כאן חדשות) אמר כי בשעות האחרונות מתקרבים להסכמות שעשויות להוביל לעסקה שתהיה מקובלת על שני הצדדים - חמאס וישראל.

פרשנים מעריכים כי הדחיפה האמריקנית על ישראל ומדינות ערב, בהן קטאר, מצרים וטורקיה, מצד אחד, והסיוע של אותן מדינות בהפעלת לחץ על חמאס מצד שני, הם שהביאו את הצדדים להתגמשות משמעותית בעמדות.

מוקדם יותר היום הצטרפו לשיחות במצרים חתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר ששב לאחרונה לקדמת הבמה, לצד שגרירו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף.

השניים הגיעו לשיחות המשא ומתן שהחלו בסביבות השעה 11:00 בבוקר ונמשכות עד לשעה זו.

גורמים המעורים בפרטי המשא ומתן מדגישים כי לצד האופטימיות ישנם עדיין פערים בין הצדדים, אולם ההערכה היא כאמור שניתן יהיה לגשר עליהם.

לפי דיווח מוקדם יותר, ויטקוף וקושנר התחייבו - ואולי אף קיבלו הוראה מלמעלה - שלא לעזוב את מצרים עד לחתימת ההסכם בין ישראל לחמאס.

אם אכן ייחתם הסכם בשעות או בימים הקרובים, צפוי נשיא ארה"ב להגיע לביקור במזרח התיכון - בדגש על מצרים וישראל, כאשר הנשיא המצרי הזמינו באופן אישי להשתתף בטקס החתימה על ההסכם.

כך או כך, עיניו של נשיא ארה"ב נשואות לאוסלו, שם יוכרז ביום שישי הקרוב בשעה 11:00 בבוקר שמו של זוכה הנובל לשלום. אם אכן תיחתם עד אז עסקה, צפויים לגדול סיכוייו של הנשיא לקבל את ההכרה היוקרתית.