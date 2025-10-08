לפי דיווח מטריד וכואב במיוחד שמתפרסם הערב (רביעי) ברשת CNN, בישראל מעריכים כי חמאס אינו יודע היכן נמצאים כל גופות החטופים החללים, כך דווח מפי מקורות ישראלים.

הדיווח נסמך על שלושה מקורות בישראל שאישרו כי זו ההערכה הרווחת בקרב צוות המשא ומתן והדרג המדיני.

לפי הדיווח ב-CNN, חמאס לא יוכל להשיב את כל הגופות של 28 החטופים המוגדרים כחללים, או משום שהוא אינו יודע את מיקומם, או משום שהוא אינו מסוגל לאסוף אותם.

על פי מקור אחד, המספר נע בין שבעה לתשעה, מקור אחר העריך אותו בין 10 ל-15.

המקור ששוחח עם CNN אמר שהמידע מבוסס על מידע מודיעיני ישראלי וכן על מסרים שעברו מחמאס במהלך ניסיונות התיווך השונים.

לא ברור כיצד ישראל משוכנעת שאין מדובר בניסיון לשמר קלף מיקוח עתידי לפחות לגבי חלק מאותה רשימה ארוכה הנ"ל.

באותו דיווח צוין כי "ישנם 20 בני ערובה שנחשבים בחיים, עם חששות כבדים לשלומם של שניים מהם."

עוד עולה כי ישראל יודעת מזה חודשים רבים - עוד מתקופת ביידן, שחמאס אינו מודע למקום הימצאן של חלק מגופות החטופים, גם משום שפלגים אחרים החזיקו בגופות ולא תמיד הועבר מידע לחמאס בזמן אמת, מידע שייתכן שאבד כעת לעולם.

גם ארה"ב מודעת למצב הזה מתקופת הממשל הקודם, כך לפי אותו דיווח.

גורמת בכירה תחת ממשל ביידן אמרה כי "סביר הרבה יותר שהם יוכלו לאסוף את כל בני הערובה החיים", וחיזקה את הטענה שחסר מידע על חלק מן החללים.

עוד עלה בדיווח שייתכן שנתניהו ישתמש במצב הזה כדי לחזק את מעמדה של ישראל במשא ומתן ולדרוש ויתורים גדולים יותר מחמאס במקום לוותר על העסקה לשחרור החטופים.