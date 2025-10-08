כיכר השבת
נערכים לכל תרחיש

דיווח מטריד וכואב: ישראל מעריכה שחמאס לא יוכל למצוא את כל החטופים החללים

לפי דיווח ישראלי מטריד במיוחד שפורסם ברשת CNN, ההערכה בישראל היא שחמאס אינו יודע היכן קבורים כל החטופים החללים | שלושה מקורות ישראליים אישרו כי כנראה חמאס לא יוכל להשיב חלק מהחטופים החללים - גם בתום השלב הראשון לעסקה | כל הפרטים (חדשות) 

הארון של משפחת ביבס הי"ד (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

לפי דיווח מטריד וכואב במיוחד שמתפרסם הערב (רביעי) ברשת CNN, בישראל מעריכים כי אינו יודע היכן נמצאים כל גופות החטופים החללים, כך דווח מפי מקורות ישראלים.

הדיווח נסמך על שלושה מקורות בישראל שאישרו כי זו ההערכה הרווחת בקרב צוות המשא ומתן והדרג המדיני.

לפי הדיווח ב-CNN, חמאס לא יוכל להשיב את כל הגופות של 28 החטופים המוגדרים כחללים, או משום שהוא אינו יודע את מיקומם, או משום שהוא אינו מסוגל לאסוף אותם.

על פי מקור אחד, המספר נע בין שבעה לתשעה, מקור אחר העריך אותו בין 10 ל-15.

המקור ששוחח עם CNN אמר שהמידע מבוסס על מידע מודיעיני ישראלי וכן על מסרים שעברו מחמאס במהלך ניסיונות התיווך השונים.

לא ברור כיצד ישראל משוכנעת שאין מדובר בניסיון לשמר קלף מיקוח עתידי לפחות לגבי חלק מאותה רשימה ארוכה הנ"ל.

באותו דיווח צוין כי "ישנם 20 בני ערובה שנחשבים בחיים, עם חששות כבדים לשלומם של שניים מהם."

עוד עולה כי ישראל יודעת מזה חודשים רבים - עוד מתקופת ביידן, שחמאס אינו מודע למקום הימצאן של חלק מגופות החטופים, גם משום שפלגים אחרים החזיקו בגופות ולא תמיד הועבר מידע לחמאס בזמן אמת, מידע שייתכן שאבד כעת לעולם.

גם ארה"ב מודעת למצב הזה מתקופת הממשל הקודם, כך לפי אותו דיווח.

גורמת בכירה תחת ממשל ביידן אמרה כי "סביר הרבה יותר שהם יוכלו לאסוף את כל בני הערובה החיים", וחיזקה את הטענה שחסר מידע על חלק מן החללים.

עוד עלה בדיווח שייתכן שנתניהו ישתמש במצב הזה כדי לחזק את מעמדה של ישראל במשא ומתן ולדרוש ויתורים גדולים יותר מחמאס במקום לוותר על העסקה לשחרור החטופים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר