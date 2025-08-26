חיזוק מיוחד: האדמו"ר מבאבוב במסע רוחני במחנות החסידות

בחצה"ק באבוב פתחו את 'זמן אלול' בסימן של התרוממות רוח, בצל מורם ורבם, האדמו"ר מבאבוב.

ביום הראשון של ראש חודש אלול, הופיע האדמו"ר בהדרו בחחנה הקיץ בכפר וייט לייק. שם ערך את השולחן הטהור לכבוד היום הגדול, ביום ב' של ראש חודש, הופיע האדמו"ר במחנה "שלוה ד'באבוב". שם התפלל במקום תפילת שחרית, ולאחריה ערך טיש מיוחד לכבוד היום, בו נשא דברי תורה וחיזוק בפני הקהל הנרגש.

הימים המרוממים הללו, לצד האדמו"ר, הותירו רושם עז בקרב הבחורים וחסידים, והעניקו להם את הכוחות הרוחניים הנדרשים כדי להיכנס נכון ובמלוא המרץ לימי הרחמים והרצון.