הקבינט הקטלני האיראני - תרגיל ההטעיה של טראמפ ( צילום: מסך רשתות חברתיות )

בעוד העשן מהתקיפות האמריקניות טרם התפזר, המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי הכריז, לפי ערוצים המזוהים עם המשטר על מהפכה מבנית בצמרת הביטחונית של הרפובליקה האסלאמית.

לא מדובר רק בסבב מינויים, אלא בבנייה מחדש של "קבינט מלחמה" המורכב מהקיצוניים והמנוסים שבמפקדי משמרות המהפכה, שנועד להבטיח את שרידות המשטר ולהסלים את העימות מול המערב. עלי עבדוללהי מונה לראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים. עבדוללהי אינו פנים חדשות, הוא שימש כמפקד מטה "ח'אתם אל-אנביה", הגוף האחראי על תיאום המבצעים בזמן מלחמה

משמאל: עלי עבדאללהי, ראש מטה הכוחות המזוינים של איראן | מימין: כיומרס היידארי, סגן ראש מטה הכוחות המזוינים של איראן ( צילום: רשתות חברתיות )

הוא נחשב לאיש המפתח מאחורי מערך הטילים של איראן והשימוש במצר הורמוז כקלף מיקוח צבאי. ח'אמנאי אף הורה לו לאחד את המטה הכללי עם מטה המבצעים העליון, מה שמעיד על מעבר למבנה פיקוד ריכוזי ואגרסיבי יותר.

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אחמד וחידי מונה למפקד העליון של משמרות המהפכה (IRGC) והועלה לדרגת רב-אלוף. וחידי, המבוקש על ידי האינטרפול, נכנס לנעליו של מוחמד פאכפור שנהרג בתחילת המלחמה. לצידו מונה מוסטפא איזדי כסגנו, מי שהוביל בעבר את פיקוד הלוחמה בסייבר ואיומים חדשים.

מימין: אחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה | משמאל: חוסיין טאב, מפקד הכוח החצי-צבאי בסיג' ( צילום: לפי סעיף 27א )

המינוי המטריד ביותר עבור גורמי המודיעין במערב הוא חזרתו של חוסיין טאיב לתפקיד מבצעי כמפקד הבסיג', הזרוע החצי-צבאית האחראית על דיכוי פנימי. טאיב, שעמד בראש ארגון המודיעין של ה-IRGC במשך עשור, הודח ב-2022 לאחר שורת כשלונות אבטחה שיוחסו לישראל.

חזרתו למרכז הבמה מסמנת את החשש של ח'אמנאי לא רק מתקיפות חיצוניות, אלא גם מהתקוממות עממית.

מוחסן רזאי, מהדמויות הקיצוניות והותיקות ביותר בממסד האיראני, מונה למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי. רזאי, שפיקד על ה-IRGC במהלך מלחמת איראן-עיראק, ידוע בעמדותיו הניציות נגד כל משא ומתן עם ארה"ב. בעבר אף הצהיר כי פלישה אמריקנית תהיה "נהדרת" כי היא תאפשר לאיראן לקחת אלפי בני ערובה ולדרוש מיליארדים עבורם.

מוחסן רזאי,

למרות הניסיון להפגין שליטה, המקורות מצביעים על כך שטהרן עדיין סובלת מ"פערי מודיעין קריטיים". תפקידי מפתח בארגוני המודיעין נותרו ללא מינויים קבועים לאחר שראשי הארגונים חוסלו בתקיפות מהאוויר.

בנוסף, משרדי ההגנה והמודיעין מנוהלים על ידי ממלאי מקום, מאחר שמינוי שרים דורש אישור פרלמנטרי ומסובך יותר מבחינה חוקתית מאשר צווים צבאיים של המנהיג העליון.

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תיעוד חדש טוען כי הנשיא דונלד טראמפ הוברח בחשאי מאייר פורס 1 באמצעות משאית הסעדה בנמל התעופה באנקרה, בעקבות חשש למזימה איראנית נגדו.

חושש מחיסול - טראמפ בתוך משאית קייטרינג - צילום: רשתות חברתיות חושש מחיסול - טראמפ בתוך משאית קייטרינג | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17

דקות לאחר שנראה עולה למטוס הנשיאותי, טראמפ הועבר בחשאי למטוס C-32A של חיל האוויר האמריקני, בעוד אייר פורס 1 המריא כמטוס דמה כשאנשי הבית הלבן והתקשורת שעל סיפונו אינם מודעים להחלפת המטוסים.

המהלך, אם יאומת, מעניק הצצה נדירה לטקטיקות ההטעיה והאבטחה של השירות החשאי מול איום בחסות מדינה.