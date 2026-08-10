חי בסרט | האם איראן תכריז על מות מוג'תבא בימים הקרובים?

מוג'תבא - מתוך הסרטון שהופץ ( צילום: מסך )

הדרמה בצמרת השלטון האיראני מגיעה לשיא חדש. בעוד הרפובליקה האסלאמית מנסה לשדר עסקים כרגיל, דיווחים עקביים מצביעים על כך שהמנהיג העליון השלישי, מוג'תבא ח'אמנאי, נמצא במצב בריאותי קריטי וייתכן כי ימיו ספורים.

אמש, ביום ראשון הפיצה סוכנות הידיעות "מהר" (Mehr) סרטון נדיר של ח'אמנאי הבן, בן ה-56, כשהוא נראה משוחח עם קבוצת גברים במצב גופני תקין לחלוטין. באתר "מהר" צוין כי זהו הסרטון הראשון של החמינאי שהסוכנות פרסמה מאז מונה למנהיג העליון. אולם, הסרטון, שאורכו פחות מ-15 שניות, לא כלל ציון של זמן או מקום, מה שעורר מיד חשד כי מדובר בתיעוד ישן. כלי תקשורת ציינו כי הסרטון דומה להפליא לתיעוד שהופץ מוקדם יותר השנה, וח'אמנאי נראה בו ללא הפציעות הקשות שדווח כי ספג בתחילת המלחמה.

הסרטון הישן שהופץ מחדש - צילום: רשתות חברתיות הסרטון הישן שהופץ מחדש | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13

ח'אמנאי לא נראה בציבור כמעט חצי שנה. לפי דיווחים מוושינגטון ומטהראן, הוא סבל מפציעות קשות ברגליו ובפניו בתקיפה אווירית על מתחם המגורים של אביו ב-28 בפברואר, תקיפה שבה חוסל אביו, עלי ח'אמנאי. מקורות המקורבים למנהיג מסרו כי פניו הושחתו כליל בתקיפה, ומאז הוא מוסתר מעיני הציבור בשל סיבוכים רפואיים קשים הנובעים מפציעות אלו.

למרות ההכחשות הרשמיות מצד המשטר, המציאות מאחורי הקלעים נראית עגומה. שני מקורות המקורבים לממשלו של הנשיא מסעוד פזשכיאן מסרו כי ח'אמנאי לא נפגש עם אף חבר קבינט מאז התקיפה בפברואר. השמועות במסדרונות השלטון מדברות על מצב אנוש, ומקור אחד אף הצהיר: "לא נופתע אם נשמע על מותו הקרוב".

החשד לזיוף הסרטון מתחזק לאור עברו של המשטר, שכבר הפיץ בעבר תמונות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית (AI) של המנהיג כדי להזים שמועות על מותו. אפילו הנשיא פזשכיאן בעצמו רמז על חוסר הוודאות, כשסיפר כי הוכנס למכונית חשוכה עם חלונות מושחרים כדי "לפגוש" את המנהיג במקום סודי, אך לא יכול היה לראות את האדם שעמו דיבר, מה שמעלה ספק אם בכלל פגש את ח'אמנאי.

בזמן שארגון ה"בסיג'" מבטיח להפיץ סרטונים נוספים שבהם נראה המנהיג מסתובב ברחובות טהראן כדי "לבייש את האויבים", נראה כי הציבור האיראני והעולם כולו ממתינים להודעה הרשמית על גורלו של האיש שעומד בראש המדינה – או על מי שכבר אינו בין החיים.