מוג'תבא חמינאי מימין, אביו עלי משמאל ( צילום: שאטרסטוק, Tasnim News Agency )

שמועות מדאיגות על מצבו הבריאותי של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעוררות חוסר ודאות בקרב בכירי המשטר בטהרן. על פי דיווח של אתר "איראן ווייר", המתבסס על שני מקורות המקורבים לממשלת הנשיא מסעוד פזשכיאן, חמינאי לא נפגש עם אף אחד מחברי הממשלה מאז התקיפה האמריקאית על מתחם ההנהגה האיראנית ב-28 בפברואר, שבה נהרגו אביו עלי חמינאי ובני משפחה נוספים.

לדברי המקורות, בצמרת המשטר נפוצות שמועות שלפיהן מצבו הבריאותי של חמינאי הידרדר באופן משמעותי, וגוברים הדיבורים על האפשרות כי ימות בזמן הקרוב. עם זאת, הרשויות האיראניות לא פרסמו הודעה רשמית המאשרת או מכחישה את הדברים, ולכן בשלב זה מדובר בדיווחים ובהדלפות שלא אומתו באופן עצמאי. היעדרות מוחלטת מהזירה הציבורית מאז שנכנס לתפקיד המנהיג העליון בתחילת מרץ, חמינאי לא הופיע באירוע ציבורי ולא נשא נאום פומבי. נוכחותו התקשורתית הוגבלה למסרים כתובים שיוחסו לו ופורסמו בכלי התקשורת הרשמיים. היעדרותו המתמשכת הגבירה את הספקולציות סביב מצבו הבריאותי ואת השאלות לגבי מי מנהל בפועל את המדינה. הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 אחד המקורות המקורבים לממשלת פזשכיאן טען כי אף אחד מחברי הממשלה עדיין לא נפגש עם חמינאי. לדבריו, מצבו הפיזי "אינו טוב", וידיעה על מותו בעתיד הקרוב "לא תפתיע" חלק מהחוגים הפוליטיים בטהרן. הדיווחים מגיעים לאחר שנשיא איראן אמר כי התקשורת עם חמינאי בנסיבות הנוכחיות היא "קשה מאוד".

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ( צילום: מסך מתוך התוכנית )

פזשכיאן מתייחס למעורבות המנהיג

בריאיון ששודר בטלוויזיה האיראנית התייחס פזשכיאן למעורבותו של חמינאי בהחלטות מדיניות. לדבריו, המנהיג העליון הודיע לחברי המועצה העליונה לביטחון לאומי כי הוא מתנגד להסכם מסוים באופן עקרוני, אך יסכים לקבלו אם יזכה לתמיכת שלושה רבעים מחברי המועצה.

פזשכיאן סיפר כי ההצעה קיבלה לבסוף את תמיכתם של 12 מתוך 13 חברי המועצה, ובעקבות זאת אישר חמינאי את ההחלטה בהתאם למנגנון שסוכם. נשיא איראן האשים גורמים פוליטיים בניסיון לנצל את הסוגיה כדי לעורר מחלוקות פנימיות ולהשיג מטרות פוליטיות. לדבריו, העיסוק בנושא נועד ליצור פילוגים ולא לקיים דיון ענייני בתוכן ההחלטה עצמה.

רקע: מי מנהל את איראן?

כידוע, מוג'תבא חמינאי הומלך לתפקיד המנהיג העליון בעקבות חיסולו של אביו עלי חמינאי במבצע שאגת הארי. ההכתרה המהירה התרחשה בתנאים דרמטיים, כאשר מועצת המומחים התכנסה באופן חשאי מקוון לאחר שמטה המועצה בעיר קום הופצץ על ידי ישראל.

היעדרותו המוחלטת של מוג'תבא מהזירה הציבורית מעורר שאלות קשות בקרב משקיפים. בכירים איראנים אישרו כי גם הם מעולם לא פגשו את המנהיג העליון החדש פנים אל פנים. שר החוץ עבאס עראקצ'י אמר בראיון נדיר כי "רק קומץ אנשים בודדים ראו אותו", והוסיף כי "בתקופה הזו לא ראיתי אותו, ואני לא חושב שמישהו מלבד קומץ מצומצם של אנשים ראה אותו".

דיווחים נוספים העלו השערות קיצוניות יותר. כלי תקשורת סעודי דיווח בהסתמך על "גורם ביטחוני ישראלי" כי מוג'תבא חמינאי כלל אינו שוהה כעת על אדמת איראן, וכי המסרים המפורסמים בשמו אינם נכתבים על ידו אלא על ידי בכירי משמרות המהפכה.

בינתיים, איראן ממשיכה להתמודד עם אתגרים ביטחוניים ופוליטיים כבדים, בעוד שאלת ההנהגה האמיתית של המדינה נותרת ללא מענה ברור.