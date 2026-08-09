נשיא איראן מסעוד פזשכיאן נפגש עם המנהיג העליון מוג'תבא ח'מנאי בסוף חודש יולי 2026, כך דיווחו כלי התקשורת הממלכתיים באיראן. במקביל, מפקד במשמרות המהפכה הבטיח כי בעתיד יפורסם תיעוד וידאו של ח'מנאי, אשר לא נראה בציבור מאז שנכנס לתפקידו.

סגן מפקד ארגון הבסיג', קאסם קוראישי, הצהיר כי צילומים ותיעודים של ח'מנאי בקרב הציבור, ברחובות ובפגישות עם מפקדי הכוחות החמושים ישוחררו בהמשך. לדבריו, התיעוד הצפוי "שוב יביא קלון על אויביו ומקטרגיו של העם האיראני", אמירה שנועדה להתמודד עם הספקולציות הגוברות בדבר מצבו הבריאותי.

פזשכיאן סיפק בשבועות האחרונים גרסאות שונות לגבי מידת נגישותו למנהיג העליון. ב-21 ביולי טען הנשיא כי המגעים והאינטראקציות עם המנהיג העליון "גדולות מיום ליום", אך בתחילת אוגוסט שינה את טענתו ואמר כי התקשורת עמו הייתה "קשה מאוד".

לפי דיווחי התקשורת הממלכתית, הפגישה שנערכה בסוף יולי עסקה בעיקרה בעניינים צבאיים ובניהול המשק הלאומי. בין הנושאים שנידונו היו גיוס משאבים, ניהול רזרבות מטבע החוץ, ויסות שימושי האנרגיה והידוק הקשרים הכלכליים עם שותפות זרות של המדינה.

פגישה זו מצטרפת לדיווח נוסף מחודש מאי 2026, אז נמסר כי השניים נועדו במשך מספר שעות. ח'מנאי מונה לתפקידו בחודש מרץ 2026 לאחר שאביו חוסל בתקיפה אווירית ב-28 בפברואר 2026, אירוע שבו נפצע מוג'תבא ח'מנאי באופן קשה.