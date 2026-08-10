הטיגריס יצא מהכלוב: היום הראשון והמטורף של נשיא קולומביה

נשיא קולומביה החדש: אני רוצה את הבוסים של ארגוני הפשע מתים ( צילום: מסך )

פחות מ־48 שעות לאחר שנכנס לתפקידו, נשיא קולומביה החדש אבלדו דה לה אספרייה כבר מסמן שינוי דרמטי במדיניות הביטחון של המדינה: פחות משא ומתן, פחות סבלנות והרבה יותר כוח צבאי מול ארגוני הגרילה והפשיעה המאורגנת.

דה לה אספרייה, המכונה "אל טיגרה" (הטיגריס) נכנס לארמון הנשיאות כשהוא מבטיח להחזיר למדינה את הסדר, הביטחון והסמכות השלטונית. כבר בנאום ההשבעה שלו הוא הכריז כי "החל הזמן של השבת הסדר, החירות והסמכות", והמסר שלו לארגונים החמושים היה ברור. כעת, עם כניסתו לתפקיד, המילים מתחילות לקבל ביטוי בשטח. הממשלה החדשה סימנה את ראשי ארגוני הגרילה והפשיעה כיעדים מרכזיים, כאשר אחת המטרות שהוצבו היא ללכוד עשרה מבכירי הארגונים החמושים בתוך 90 הימים הראשונים של הקדנציה.

צבא קולומביה בפשיטה נגד ארגוני הפשע - צילום: רשתות חברתיות צבא קולומביה בפשיטה נגד ארגוני הפשע | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:27

ברשימת היעדים נמצאים בכירים בארגונים שהתפתחו מתוך שאריות ה־FARC, לצד ראשי ארגוני פשיעה חמושים אחרים.

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בין השמות שהוזכרו נמצאים איבן מורדיסקו, קלארקה קורדובה, אנדריי אוונדניו ו"חיקיטו מאלו", העומדים בראש ארגונים שונים הפועלים באזורים נרחבים במדינה. לפי דיווחים, המטרה היא לפגוע לא רק בחיילים בשטח אלא בראשי המערכת שמנהלים את ארגוני הפשיעה, את נתיבי הסמים ואת השליטה הטריטוריאלית.

המהלך מגיע כמעט עשור לאחר הסכם השלום ההיסטורי עם ה־FARC. ההסכם של 2016 הביא לפירוקו הרשמי של הארגון הגדול, אך חלק מהלוחמים סירבו להניח את נשקם. מאז התפצלו קבוצות חמושות שונות והמשיכו לפעול באזורים כפריים, תוך מאבק על שטחים, נתיבי הברחה וכלכלות בלתי חוקיות.

צבא קולומביה בפשיטה נגד ארגוני הפשע - צילום: רשתות חברתיות צבא קולומביה בפשיטה נגד ארגוני הפשע | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:52

דה לה אספרייה טוען כי השנים האחרונות הוכיחו שהידברות לבדה אינה מספיקה. במהלך מערכת הבחירות הוא תקף את מדיניות המשא ומתן של ממשלתו של הנשיא הקודם גוסטבו פטרו והבטיח מדיניות תקיפה בהרבה נגד ארגוני הפשיעה. הוא אף הציג תוכניות להקמת בתי כלא ענקיים באזור האמזונס ולהגברת המאבק בגידולי הקוקה.

ואז הגיע גם אירוע שהמחיש עד כמה האתגר של הנשיא החדש מוחשי. יום אחד בלבד לאחר השבעתו התפוצצה מכונית תופת בדרום־מערב קולומביה, סמוך לקאלי. הצבא הקולומביאני ייחס את הפיגוע לפלגים מתנגדי הסכם השלום של ה־FARC. בפיצוץ נפצעו שני מאבטחים ונגרם נזק כבד באזור.

צבא קולומביה בפשיטה נגד ארגוני הפשע - צילום: רשתות חברתיות צבא קולומביה בפשיטה נגד ארגוני הפשע | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:52

בתגובה, הממשלה החדשה כבר החלה לנקוט צעדים שנועדו לשבש את פעילותן של רשתות הפשיעה. בין היתר הועברו 117 אסירים הקשורים למגעים קודמים עם ארגוני גרילה לבתי כלא ברמת אבטחה מרבית, במהלך שנועד להרחיק אותם מתשתיות הפשיעה שמחוץ לכלא.

השינוי אינו רק מבצע צבאי. הוא מסמן שינוי תפיסתי רחב יותר. בתקופת פטרו ניסתה הממשלה לקדם מדיניות של "שלום כולל" באמצעות משא ומתן עם ארגונים חמושים. דה לה אספרייה מגיע עם גישה הפוכה: להפעיל מחדש את מלוא כוח המדינה נגד מי שמסרבים להתפרק מנשקם.

המהלך גם עשוי לקרב מחדש את קולומביה לארצות הברית. הנשיא החדש מזוהה עם קו שמרני ועם מדיניות תקיפה נגד ארגוני הסמים, והוא מבקש לשקם את היחסים עם וושינגטון שנפגעו בתקופת פטרו.

צבא קולומביה בפשיטה נגד ארגוני הפשע - צילום: רשתות חברתיות צבא קולומביה בפשיטה נגד ארגוני הפשע | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:33

הבוקר כבר דווח שצבא קולומביה חיסל את מפקד מתנגדי ה־FARC המכונה "אל רוסו" במבצע ממוקד במחוז גואביארה, בלב הג'ונגלים של קולומביה.

המפקד, שכינויו "הרוסי", פעל באזור כחלק מקבוצות ה־FARC המתנגדות להסכם השלום שנחתם ב־2016. למרות ההסכם, ארגוני ה־FARC המתפצלים ממשיכים לפעול באזורים כפריים במדינה, להטיל את מרותם על תושבים ולהוות יעד מרכזי עבור הכוחות המזוינים של קולומביה.

חיסולו של "אל רוסו" מצטרף למערכה המתמשכת של הצבא הקולומביאני נגד הנהגת ארגוני ה־FARC המתנגדים לתהליך השלום. מפקד אחד פחות שמקבל החלטות ומנהל את אנשיו מעומק הג'ונגל.

הבוקר כבר דווח שצבא קולומביה חיסל את מפקד מתנגדי ה־FARC המכונה "אל רוסו" - צילום: רשתות חברתיות הבוקר כבר דווח שצבא קולומביה חיסל את מפקד מתנגדי ה־FARC המכונה "אל רוסו" | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:22

אבל בפני "הטיגריס" עומדת משימה מורכבת. מומחים מזהירים כי חיסול או לכידת ראשי ארגונים חמושים אינו בהכרח מביא לסיום האלימות.

לעיתים חיסול ההנהגה גורם דווקא להתפצלות הארגון וליצירת פלגים חדשים, ולכן המאבק האמיתי עשוי להיות נגד המנגנונים הכלכליים שמאפשרים לארגונים הללו להתקיים, סחר בסמים, הברחות, כריית זהב בלתי חוקית ושליטה בשטחים.

מעלה הילוך - נשיא קולומביה מכריז על יציאה למלחמה בארגוני הפשע - צילום: רשתות חברתיות מעלה הילוך - נשיא קולומביה מכריז על יציאה למלחמה בארגוני הפשע | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 4:19

ובכל זאת, המסר של הנשיא החדש ברור: קולומביה נכנסת לעידן חדש. במקום להמתין להסכמות עם מי שמחזיקים בנשק, דה לה אספרייה רוצה שהמדינה תהיה זו שמחזיקה ביד את היוזמה.

הנשיא שרק עכשיו נכנס ללשכתו כבר סימן את היעדים הראשונים, הציב את הצבא במרכז המערכה והבהיר שהמדיניות שלו לא תיבחן לפי מספר ההסכמים שייחתמו, אלא לפי מספר האזורים והארגונים שהמדינה תצליח להחזיר לשליטתה.