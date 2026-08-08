האנטר ביידן, בנו של נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן, חשף בריאיון לרשת BBC עדכון מטלטל על מצבו הבריאותי של אביו. לדבריו, הסרטן שאובחן אצל הנשיא לשעבר התפשט למערכות נוספות בגופו, והכאבים שהוא חווה קשים במיוחד.

"זה ממש ממש קשה, וממש עצוב לראות את זה", מסר האנטר בריאיון. "הייתי רוצה שהוא יתלונן יותר, כי זה לא טוב. הסרטן התפשט, עבר גרורות לעצמות ולמערכות נוספות. זה מאוד כואב. זה מאוד מתיש מבחינות רבות, אבל הוא עדיין שם בחוץ. הוא עדיין עושה את שלו... הוא כל כך מאמין במדינה הזו".

כזכור, ג'ו ביידן אובחן במאי 2025 עם צורה אגרסיבית של סרטן הערמונית. הנשיא לשעבר עבר טיפולים הורמונליים וסדרת טיפולי הקרנות במטרה לעצור את התפשטות המחלה.

בגיל 83, ביידן ממשיך לעורר דאגה בקרב בני משפחתו ותומכיו. האנטר, שעצמו היה נתון בשנים האחרונות במרכז מחלוקות ציבוריות ומשפטיות, הביע בריאיון את הערכתו העמוקה לאביו ולמסירותו למדינה.

החנינה הנשיאותית

בהמשך הריאיון התייחס האנטר גם לנושא החנינה הנשיאותית שקיבל מאביו בדצמבר 2024, בשלהי כהונתו של ביידן כנשיא. "אני האדם הכי מיוחס שיכול להיות בהקשר הזה", אמר. "הייתי אחד מתוך אחד, ואני אסיר תודה לנצח על כך".

החנינה הגיעה לאחר שהאנטר הורשע בעבירות פדרליות הקשורות לנשק ולמס. ביידן האב, שהבטיח בעבר שלא ישתמש בסמכויותיו הנשיאותיות כדי להתערב בתיקים הפליליים של בנו, שינה את עמדתו בסוף כהונתו והעניק לו חנינה גורפת על עבירות שביצע או עשוי היה לבצע בין השנים 2014 ל-2024.