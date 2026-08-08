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מצב בריאותי קשה

בנו של ביידן חושף: 'הסרטן התפשט לעצמות ומעבר - הוא סובל מאוד'

בנו של הנשיא לשעבר חשף עדכון מטלטל על מצבו הבריאותי של ג'ו ביידן • הסרטן התפשט לעצמות והכאבים עזים | 'הייתי רוצה שהוא יתלונן יותר - זה לא טוב' (בעולם)

6תגובות
האנטר ביידן ואביו בקעמפ דייויד (צילום: שאטרסטוק)

האנטר ביידן, בנו של נשיא לשעבר ג'ו ביידן, חשף בריאיון לרשת BBC עדכון מטלטל על מצבו הבריאותי של אביו. לדבריו, הסרטן שאובחן אצל הנשיא לשעבר התפשט למערכות נוספות בגופו, והכאבים שהוא חווה קשים במיוחד.

"זה ממש ממש קשה, וממש עצוב לראות את זה", מסר האנטר בריאיון. "הייתי רוצה שהוא יתלונן יותר, כי זה לא טוב. הסרטן התפשט, עבר גרורות לעצמות ולמערכות נוספות. זה מאוד כואב. זה מאוד מתיש מבחינות רבות, אבל הוא עדיין שם בחוץ. הוא עדיין עושה את שלו... הוא כל כך מאמין במדינה הזו".

כזכור, ג'ו ביידן אובחן במאי 2025 עם צורה אגרסיבית של סרטן הערמונית. הנשיא לשעבר עבר טיפולים הורמונליים וסדרת טיפולי הקרנות במטרה לעצור את התפשטות המחלה.

בגיל 83, ביידן ממשיך לעורר דאגה בקרב בני משפחתו ותומכיו. האנטר, שעצמו היה נתון בשנים האחרונות במרכז מחלוקות ציבוריות ומשפטיות, הביע בריאיון את הערכתו העמוקה לאביו ולמסירותו למדינה.

החנינה הנשיאותית

בהמשך הריאיון התייחס האנטר גם לנושא החנינה הנשיאותית שקיבל מאביו בדצמבר 2024, בשלהי כהונתו של ביידן כנשיא. "אני האדם הכי מיוחס שיכול להיות בהקשר הזה", אמר. "הייתי אחד מתוך אחד, ואני אסיר תודה לנצח על כך".

החנינה הגיעה לאחר שהאנטר הורשע בעבירות פדרליות הקשורות לנשק ולמס. ביידן האב, שהבטיח בעבר שלא ישתמש בסמכויותיו הנשיאותיות כדי להתערב בתיקים הפליליים של בנו, שינה את עמדתו בסוף כהונתו והעניק לו חנינה גורפת על עבירות שביצע או עשוי היה לבצע בין השנים 2014 ל-2024.

טראמפ וביידן, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

בשבועות האחרונים הופיע האנטר ביידן במספר ראיונות תקשורתיים, בהם הוא מתח ביקורת על הממשל הנוכחי ועל נשיא ארה"ב . בין היתר, הוא תקף את החלטתו של טראמפ להציב במסדרונות הבית הלבן תמונה ממוסגרת של מכשיר חתימה אוטומטי במקום תמונתו של ג'ו ביידן.
ארה"בדונלד טראמפג'ו ביידןהבית הלבןסרטןהאנטר ביידן

6 תגובות

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5
תחשבו שבמדינת ישראל נשיא היה נותן חנינה לבנו, האמריקאים עושים מה שבא להם
יעקב
כמו שגברת מיארה העניקה "חנינה" לבנה הגנב...
אותו עיקרון
4
כך יאבדו כל אוייבי ישראל וגם אתה האנטר הבא בתור
חדשות טובות הוא סובל
3
איזה בשורות משמחות.. שימשיך לסבול וימות בייסורים גרם רע לעם ישראל
מני

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