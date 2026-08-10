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תרופה למכה

מי חשב על זה? הטריק הפשוט לבעיה שהכי מעצבנת את כולנו

בלי להוסיף סוכר ובלי לשנות את הכדור: הפטנט הפשוט להפליא שפתר בעיה של דורות (חדשות בעולם)

2תגובות
כיסוי לתרופה מרה (צילום: מסך )

לבלוע תרופה מרה בלי להרגיש את הטעם? מוצר מסקרן ב מציע בדיוק את זה: כיסוי חד־פעמי קטן שמולבש על הלשון ומבודד מהתרופה.

הרעיון פשוט להפליא. במקום לנסות לשנות את טעמה של התרופה, הכיסוי מנסה למנוע ממנה להגיע אל אזורי הטעם שעל הלשון. כך, לפחות על פי ייעודו של המוצר, התרופה יכולה לעבור דרך הפה מבלי שהמשתמש ייאלץ להתמודד עם הטעם המר.

מדובר בכיסוי דק שנועד לכסות את הלשון בזמן נטילת התרופה. לאחר השימוש ניתן להשליך אותו, והוא משווק כמוצר חד-פעמי.

גאונות סינית: כך לא תרגישו את הטעם המר של התרופות
גאונות סינית: כך לא תרגישו את הטעם המר של התרופות| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הסיבה שהרעיון מושך תשומת לב היא בעיה מוכרת מאוד: תרופות רבות, ובמיוחד חלק מהתרופות הנוזליות והרפואות המסורתיות, עלולות להיות בעלות טעם מר במיוחד. עבור ילדים, קשישים ואנשים שמתקשים לבלוע תרופות, הטעם עלול להפוך את נטילת התרופה למשימה לא פשוטה.

במקום להוסיף חומרי טעם או לצפות את התרופה, הפתרון הזה הולך בכיוון אחר לחלוטין: פשוט למנוע מהלשון "לדעת" מה היא עומדת לטעום.

גאונות סינית: כך לא תרגישו את הטעם המר של התרופות (צילום: רשתות חברתיות)

הסיפור המעניין כאן הוא דווקא בפשטות של הרעיון. במשך שנים ניסו יצרני תרופות להתמודד עם הטעם המר באמצעות ציפויים, חומרי טעם ותכשירים מיוחדים. הפתרון הזה מציע גישה שונה לחלוטין: אם אי אפשר להעלים את המרירות, אולי פשוט צריך למנוע מהלשון להרגיש אותה.
סיןחוליםתרופותלשוןמרירות
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2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
בכלל לא מתכון לחנק של ילדים...
רק לא ג ושס
1
ניראה שיש פה סכנת חנק אם הילד בטעות בולע את הניילון
מסוכן

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