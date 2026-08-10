מקורב לחמינאי מונה לתפקיד החשוב והדרמטי ביותר באיראן

בצעד מפתיע שמעיד על שינוי במערך הכוחות האיראני, מינה אמש (ראשון) נשיא איראן מסעוד פזשכיאן את מוחסן רזאאי למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי.

במקביל, המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי מינה את רזאאי לנציגו באותה מועצה - צעד שמרכז בידיו של רזאאי שני תפקידים בכירים בגוף האחראי לעיצוב מדיניות הביטחון והחוץ של טהרן.

המועצה העליונה לביטחון לאומי היא הגוף המרכזי המעצב את מדיניות החוץ והביטחון של איראן, והמזכיר שלה נחשב לאחד מהדמויות המשפיעות ביותר במערכת.

בצו המינוי שכתב חמינאי לרזאאי, הוא ציין: "לנוכח ניסיונך רב-הערך, אני ממנה אותך - כאחד מחלוצי התקופה המפוארת של שמונה שנות ההגנה הקדושה - לנציגי במועצה העליונה לביטחון לאומי".

רזאאי, שכיהן בעבר כמפקד משמרות המהפכה, מונה בחודשים האחרונים ליועצו של המנהיג העליון חמינאי הבן. הוא ידוע בעמדותיו הניציות כלפי ארצות הברית וישראל, ונחשב לאחד מהדמויות המשפיעות ביותר במערכת הביטחונית האיראנית.

המינוי מגיע בתקופה רגישה במיוחד עבור איראן, כאשר המתיחות עם ארצות הברית נמשכת סביב מצר הורמוז ומשא ומתן על הסכם גרעין. לפי דיווחים אחרונים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל להכריז על ניצחון במלחמה באיראן אם טהרן תסכים לפתוח מחדש את מצר הורמוז, גם ללא השגת הסכם גרעין.

רזאאי הצהיר בעבר כי מצר הורמוז נושא חשיבות רבה יותר עבור איראן מאשר תוכנית הגרעין שלה, וכי "המעבר האסטרטגי הזה חשוב יותר מעשרות פצצות אטום". הוא אף שיגר איום נוסף לעבר ארה"ב: "איראן לא תעמוד בחיבוק ידיים אם ארה"ב לא תשנה את התנהגותה".