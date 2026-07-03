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סיפור חריג

המשטרה חיפשה עריק - וגילתה מצבור אמל"ח שמסכן את כל הבניין

חיפוש בבית מגורים בירושלים חשף ארסנל מסוכן בחדרי ילדים • 36 רימונים, קלצ'ניקוב ואמצעי חבלה נתפסו | בעל הבית נעצר (משטרה)

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(צילום: דוברות המשטרה)

פעילות מבצעית ממוקדת של שוטרי תחנת מוריה במחוז ירושלים, בשיתוף הצבאית, הובילה אתמול (שלישי) לחשיפת ארסנל נשק מסוכן במיוחד בבית מגורים בירושלים. במהלך חיפוש שנועד לאתר חשוד כעריק, התגלו עשרות אמצעי לחימה ולבנות חבלה שהוחזקו בחדרים שונים בבית – כולל חדרי ילדים.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, הפעילות החלה כחיפוש שגרתי אחר חשוד בשנות ה-20 לחייו שהוגדר כעריק. אולם במהלך הסריקות בביתו אותר רימון עשן שהעלה חשד מיידי לקיומם של אמצעי לחימה נוספים. בעקבות הממצא הראשוני הוזעקו למקום כלבני משמר הגבול וחבלני מחוז ירושלים.

החיפוש המקיף שבוצע בבית חשף תמונה מדאיגה במיוחד: אמצעי לחימה רבים ומגוונים הוסלקו בחדרים שונים בבית המגורים, כאשר חלקם אוחסנו בחדר המשחקים, בחדר ההורים ואף בחדרי הילדים. המשטרה הדגישה כי מדובר בסכנה ממשית שיכלה לגרום נזק עצום לבית ולבניין המגורים כולו.

ארסנל מסוכן: 36 רימונים ונשק כבד

רשימת הפריטים שנתפסו במקום כוללת מגוון רחב של אמצעי לחימה מסוכנים: 36 רימונים מסוגים שונים, בהם 18 רימוני רסס, לבנות חבלה, נשק מסוג קלצ'ניקוב, רובה ציד, אמצעים ליצירת והרכבת מטענים, כוונות שונות, תחמושת רבה ובה שרשירים, וציוד לחימה נוסף.

בעל הבית, חשוד בשנות ה-50 לחייו, נעצר לחקירה. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ליום שני הקרוב, 06.07.26, לטובת המשך החקירה. החשוד נחקר בחשד להחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים ולסיכון הציבור.

במשטרה הדגישו כי האמצעים ומטעני החבלה שנחשפו יכלו לגרום נזק עצום לבית ולבניין המגורים בו הוחזקו, ויכלו לגבות את חייהם של רבים מתושבי המקום במידה והיה מתרחש כשל, שימוש או תנאי החזקה לא נכונים באחד מהם.

קריאה לציבור: דיווח מיידי על אמל"ח

"לצערנו אנו נתקלים באירועים שבהם אמצעי לחימה רבים שזלגו משטחי הלחימה ומצה"ל, מוחזקים בבתי מגורים לשימוש פלילי או פח"עי", נמסר ממשטרת ישראל. "מדובר בעבירה חמורה המסכנת חיים באופן ממשי, בייחוד כשמדובר בנשקים ובאמצעי חבלה נפיצים".

המשטרה קוראת לציבור לדווח באופן מיידי למוקד 100 על כל חשש למציאת אמל"ח. "בשום פנים ואופן אין לגעת בחפצים אלו, ולמקום יוזמן חבלן משטרה שיטפל בזירה בבטחה", הודגש בהודעת המשטרה.

המקרה מצטרף לשורה של אירועים דומים שהתרחשו בתקופה האחרונה ברחבי הארץ, בהם נתפסו ארסנלי נשק בבתי מגורים. גורמי האכיפה ממשיכים לפעול נגד תופעת החזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים, תוך הדגשת הסכנה הממשית לשלום הציבור.

צה"למשטרהעריקאמל"ח

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סיפורי סבתא של המשטרה המשטרה אינה מחפשת עריקים בבתים. נקודה
קובי

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