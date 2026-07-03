זה מתחיל כאילו כמשחק תמים: מכשיר קטן, צבעוני, מעוצב למשעי עם אורות מנצנצים וריח פירותי מתקתק שאינו משאיר זכר לריח הטבק השרוף והמוכר של הסיגריות של פעם. אך מאחורי המראה המושך הזה, המציאות ברחוב החרדי ובין כותלי הישיבות מדאיגה ומבהילה מאי פעם. הסיגריות האלקטרוניות (הוואיפים) הפכו למגיפה שקטה המאיימת ישירות על בריאותם של אלפי בחורי ישיבות.

בשיחה כאובה שהתקיימה באולפן, הציפו המראיינים ישראל מאיר ומשה מנס את המציאות העולה מהשטח: "מלא מלא בחורי ישיבות, גם צעירים מאוד, מעשנים סיגריות אלקטרוניות. הציבור מרגיש שזה פחות חמור, שזה פחות מסוכן, וזה הרי גם לא מסריח. איך אנחנו באמת יכולים לדעת מה הנזק?".

כדי להבין את גודל הסכנה ולנפץ את מסך האשליות, אירחו השניים במסגרת התוכנית 'דבר ראשון' את אחד המומחים הגדולים בישראל בתחום – פרופסור צבי פרידלנדר, מנהל מחלקה בבית החולים 'הדסה' ויושב ראש האיגוד הישראלי לרפואת ריאות. דבריו החד-משמעיים מציבים תמרור אזהרה בוער לכל הורה, משגיח וראש ישיבה.

הנזק נחשף: "חוסר הידע לטווח הארוך אינו תעודת הכשר"

פרופ' פרידלנדר מבקש לעצור מיד את ההשוואות המטעות: "תראה, האמת היא שזו לא שאלה של כן או לא, והאם הן פחות או יותר מסוכנות מהסיגריות הרגילות. המידע המחקרי על סיגריות אלקטרוניות מפגר משמעותית מאחורי המידע שקיים על סיגריות רגילות מזה 100 שנה. אנחנו פשוט לא יודעים עדיין את ההשפעות ארוכות הטווח שלהן על התפתחות מחלות סרטן או מחלות ריאה חסימתיות קשות".

לדבריו, העדויות המחקריות הראשוניות כבר מראות שהנזק הפיזיולוגי הוא פחות או יותר אותו הדבר, אך הסכנה הגדולה מכולן היא הפיתוי: "הדבר הכי גרוע היום בסיגריות אלקטרוניות זה שזו הדרך שבה מפתים ילדים ובני נוער להיכנס לעולם העישון. מי שמתחיל מסיגריה אלקטרונית עובר בסופו של דבר לעישון מלא – ושם הנזקים גדולים וברורים לכל".

אזהרה רפואית דחופה: מעבר לנזק המצטבר, פרופ' פרידלנדר מתריע מפני מקרים רפואיים קשים של קריסת ריאות פתאומית ומלאה (EVALI) המתרחשת ישירות בעקבות שימוש בסיגריות אלקטרוניות, לצד פגיעה מיידית בתפקוד הגופני, שיעול כרוני וליחה מוגברת.

כתובת דמים באדים: המוות שלא עורר את השינוי

במהלך הראיון נשאל פרופ' פרידלנדר על מקרה קיצוני שיכול להמחיש לציבור את חומרת המצב, והזכיר בכאב עצום: "אנחנו מכירים היטב את הסיפור הטרגי על נער בן 16 בלבד שנפטר מחשיפה לסיגריה אלקטרונית לפני כמה חודשים. היינו בטוחים שהאסון הנורא הזה יעורר שינוי גדול ויזעזע את המערכות, אך לצערנו הרב זה לא קרה. הציבור נוטה לשכוח, והעשן המתוק ממשיך להתפשט".

המראיינים ציינו כי ישנם אנשים שמחזיקים את המכשיר ליד המיטה, שואפים מיד בקימה בבוקר ובתוך הרכב, ומעשנים למעשה לאורך כל שעות היממה ללא הפסקה, דבר שמגביר את התלות וההתמכרות לרמות חסרות תקדים. פרופ' פרידלנדר אישר כי קיימים דיווחים קשים על אירועים לבביים ומשמעותיים שקורים בעקבות דפוסי שימוש אלו.

הציניות של חברות הטבק: חנויות בפתח הישיבות

אחד הגילויים המקוממים ביותר בראיון נוגע לטקטיקה המסחרית של חברות הטבק, המזהות את עולם הישיבות ככר פורה לרווחים קלים. "מדובר במוצר ללא ריח מסריח, עם טעמים מפתים, שנראה כמו משחק ילדים. חברות הטבק מנצלות את המראה הזה כדי לעקוף את החוק האוסר מכירה לקטינים מתחת לגיל 18", מצהיר הפרופסור.

המציאות בשטח מעלה כי האכיפה דלה והמכירה מתבצעת בחופשיות. חמור מכך: "חברות הטבק שמות את החנויות שמוכרות סיגריות אלקטרוניות ככל שניתן סמוך לבתי ספר תיכוניים, לישיבות תיכוניות ולישיבות גדולות. ממש בפתח המקומות שבהם יש אנשים צעירים כדי לפתות אותם להיכנס למלכודת".

נתוני דוח העישון הלאומי – עולם הישיבות נחשף:

54% מבני הנוער בתוך הישיבות התיכוניות (מתחת לגיל 18) כבר התנסו באופן מעשי בסיגריות אלקטרוניות.23% מתלמידי הישיבות הקטנות והתיכוניות מוגדרים כיום כמעשנים קבועים של סיגריות אלקטרוניות.77% – נתון מבהיל בישיבות הגדולות: למעלה משלושה רבעים מהבחורים המבוגרים יותר עישנו והתנסו בסיגריה אלקטרונית לפחות פעם אחת במהלך החודש האחרון!

המטרה: חקיקה אגרסיבית ואכיפה בלתי מתפשרת

פרופ' פרידלנדר מביע דאגה עמוקה מכך שדוח העישון האחרון מראה עלייה כללית של כ-15% בהיקף העישון בישראל בשנה האחרונה. כשהוא נשאל כיצד ניתן לטפל במפגע, תשובתו ברורה:

"אם זה היה בידיים שלי, התייחסות המחוקק הייתה חייבת להיות חזקה ותקיפה בהרבה. המיסוי צריך להיות ברור ומכביד, והאכיפה חייבת להיות אגרסיבית. לא ייתכן שימכרו מוצרים כאלו לבני נוער בניגוד לחוק רק בגלל שזה 'פחות מסריח'. יש להתייחס לסיגריה אלקטרונית כעישון לכל דבר ועניין."

הוא מוסיף ומציין כי אחד הצעדים המתוכננים שאולי יביאו לשינוי הוא שילובם של ציורים גרפיים מרתיעים בעלי משמעות רפואית על גבי חפיסות הסיגריות הרגילות והאלקטרוניות כאחד, במטרה להמחיש למשתמשים את הנזק הפיזי הממשי שהם גורמים לעצמם.

סיכום: חובה קדושה להציל את דור העתיד

האיסור התורני של "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" אינו מבחין בין עשן סמיך ומסריח לבין אדים מתקתקים בטעמי פירות. מדובר בסכנה בריאותית, גופנית ונפשית ממדרגה ראשונה. על ההורים, המשגיחים וראשי הישיבות לפקוח עיניים, להילחם בתופעה בכל הכוח, ולשרש את הנגע המנצנץ והקטלני הזה מקרבנו.