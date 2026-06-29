דודי קפלר בראיון: לאן טס כוכב הרשת?

התוכנית נפתחה עם האורח המרכזי של המשדר, מי שמסתמן ככוכב הבלתי מעורער של התקופה – דודי קפלר. קפלר סיפק חשיפה על היעד המפתיע והמרוחק שאליו הוא טס במיוחד לרגל כינוס השלוחים העולמי. מעבר לחשיפה הדרמטית, קפלר פתח את הלב ודיבר בגילוי לב על הסרט הדוקומנטרי החדש שהוא מוציא על חייו, וענה על השאלה שמסקרנת מאות אלפי עוקבים: האם מאחורי הקלעים של עולם הפרסום, התהילה והרשת, כל מה שנוצץ הוא אכן זהב?

איתמר בבי נחשף: לאן הוא נעלם?

מיד לאחר מכן ישב לשיחה מרתקת המרואיין השני, איתמר בבי, בבי לא עשה לעצמו הנחות, שיתף בטעויות הקשות שעשה בעבר, סיפר לראשונה על התהליך המורכב שבו קיבל בסופו של דבר את הפטור, וחשף בפני ישראל מאיר את התוכניות המפתיעות והפרויקטים החדשים שלו מעכשיו והלאה.

תיעוד ה-AI המצמרר: בחור ישיבה כמו מחבל בשועפאט

סרטון שיצר העורך המוכשר - שלמה באמצעות בינה מלאכותית (AI). בסרטון נראה בחור ישיבה חרדי, בן תורה, כשהוא נעצר באלימות ברוטאלית על ידי כוחות הביטחון – במראות שמזכירים מעצר של מחבל שביצע פיגוע טרור בשועפאט. הסרטון עורר סערה גדולה והוביל לדיון נוקב ומלא כאב באולפן: איך הגענו למצב המביש והקשה הזה, שבו ככה נראה היחס לבחור ישיבה?

המונולוג הנוקב: העונש הקולקטיבי וההסתה שמושתקת

מתוך הזעזוע של הסרטון, יצא ישראל מאיר במונולוג סוער וחסר תקדים על העונש הקולקטיבי המוטל על הציבור החרדי כולו.

"שמעתם שהדיחו שוטרים מהתפקיד שלהם אחרי אלימות קשה? אה, לא. שמעתם שמח''ש פתח בחקירה על השוטרים האלה? אה, לא. שמעתם על עיתונאי חרדי שאמר על חילוני 'תביאו חילוני אחד ונחבוט בו'? ברור שלא שמעתם. יודעים למה? כי כל זה קרה בדיוק הפוך – על הגב של הציבור החרדי!"

ישראל מאיר תקף את התקשורת הכללית והציג כיצד עיתונאי חילוני, המתיימר להציג "אובייקטיביות", העז לומר בשידור חי: 'תביאו חרדים ונחבוט בהם'. "איך הגענו למצב המטורף הזה, ואיך המדינה שותקת?", זעק ישראל מאיר, "מישהו חייב לעצור את זה עכשיו. אם לא נעצור את ההסתה הזו – זה יכול להיגרר למקומות שלא היינו רוצים.

רעידת האדמה בוונצואלה: המסר של ה"חפץ חיים"

בהמשך התוכנית דיבר ישראל מאיר על הרעידת האדמה המזעזעת שגבתה מחיר נורא ובלתי נתפס של מעל 1,430 נספים ויותר מ-70,000 נעדרים.

איך כל האסון הגלובלי הזה קשור אלינו? ישראל מאיר חיבר את האירועים לסיפור עם מסר עצום ממרן ה"חפץ חיים", שביאר לתלמידו יסוד עצום: כל מה שקורה בעולם – לא קורה סתם. הקדוש ברוך הוא מניע את העולם ברעידות אדמה ובסערות כדי להגיד לנו, כאן ועכשיו, משהו, וכדי לעורר אותנו לתשובה.

אסון הטביעה בירדן ואזהרת הרלב"ד שאפשר לאמץ גם לימי בין הזמנים

לקראת סיום התוכנית, הלב נשבר פעם נוספת עם הידיעה המזעזעת על שתי הנערות הצעירות, חלא עזאם ואימאן כיר מאבו סנאן בנות 13 ו-14, שטבעו למוות בנהר הירדן.

ישראל מאיר לקח את האסון הנורא והפך אותו לקריאת השכמה דחופה ומצילת חיים לציבור כולו, רגע לפני היציאה לימי 'בין הזמנים'. מאיר חתם את התוכנית במשפט המפתח הידוע של הרלב"ד (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים): "כשיש ספק – אין ספק!".

"אם אתם מתלבטים אם לעשות משהו, אם אתם יוצאים לטיול ומסתפקים אם יש לכם מספיק מים, אם אתם מתלבטים אם לקפוץ למקור מים או להיכנס למקום שיש בו אפילו ספק קטן של סכנה – פשוט לא עושים את זה!", סיכם מאיר במסר תקיף וברור לכל בחורי הישיבות והמשפחות.