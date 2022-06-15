דודי קפלר מספר לאן הוא טס, והאם כל מה שנוצץ זהב? איתמר בבי על החרטות, על העבר והתוכניות לעתיד | וגם: הסרטון שמסעיר את הרשת והענישה הקולקטיבית על הציבור החרדי. ואיך נמנעים מאסונות בין הזמנים? ''כשיש ספק אין ספק'' | צפו בתוכנית המלאה והמרתקת (דבר ראשון)
השופט דוד רוזן גזר על אורי לופוליאנסקי שש שנות מאסר בפועל בעקבות הרשעתו בקבלת שוחד. כעת, בעקבות מצבו הרפואי של ראש עיריית ירושלים לשעבר אורי לופוליאנסקי ובשל כך שהכספים שקיבל הועברו לארגון הצדקה "יד שרה" - המדינה מסכימה להקל בעונשו אך מתעקשת על עונש מאסר בפועל (אקטואליה)
פרקליטות המדינה הגישה היום את נימוקי התנגדותה לבקשת בניזרי לדיון נוסף. בקרוב יצטרך בית המשפט להכריע בבקשת בניזרי לדיון נוסף מורחב בהרכב של 7 שופטים. במידה ותדחה בקשתו יהיה עליו לרצות את העונש שנקבע - ארבע שנות מאסר (בארץ)
"מדובר בעונש חסר פרופורציות, נקבע על גבו של בניזרי רף ענישה חדש וזו לבדה עילה לבקשה לדיון נוסף" אומר ל´כיכר השבת´ עוה"ד אבי חימי המרכז את הצוות המשפטי החדש, המתכונן להגיש בשבוע הבא בקשה לדיון נוסף בעניינו ● נתנאל – בנו של בניזרי ל´כיכר השבת´: "אבי חזק ומלא אמונה, הוא לא ישבר" (בארץ)