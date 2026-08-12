ירכוש בקרוב מדינה? שלוש מילים של אילון מאסק עוררו סערה 

איל ההון אילון מאסק עורר שוב סערה ברשת לאחר שהגיב לבדיחה על רכישת בריטניה במשפט קצר: "How much is it?" – "כמה זה עולה?"

התגובה הגיעה בעקבות פוסט סאטירי של אתר The Babylon Bee, שטען בצחוק כי מאסק רכש את בריטניה כדי "להקים בה חופש ביטוי". הפוסט המקורי פורסם כבר ב-2024, אך חזר להתפשט ברשת לאחר תגובתו של מאסק.

הסיבה שהתגובה עוררה עניין היא הדמיון לאירוע שהתרחש לפני רכישת טוויטר. ב-2017 מאסק התבדח ברשת סביב האפשרות לרכוש את החברה, שנים לפני שבאמת רכש אותה תמורת כ-44 מיליארד דולר ב-2022.

למרות הקריצה להיסטוריה, אין כל אינדיקציה שמאסק באמת מתכוון לרכוש את בריטניה. הפוסט שעליו הגיב הוא סאטירי, והתגובה שלו נראית כחלק מהבדיחה.