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ירכוש בקרוב מדינה? שלוש מילים של אילון מאסק עוררו סערה 

אילון מאסק הגיב בצורה יוצאת דופן לפוסט סאטירי על רכישת בריטניה | כל הפרטים על הסערה ברשת (בעולם)

6תגובות

איל ההון אילון מאסק עורר שוב סערה ברשת לאחר שהגיב לבדיחה על רכישת בריטניה במשפט קצר: "How much is it?" – "כמה זה עולה?"

התגובה הגיעה בעקבות פוסט סאטירי של אתר The Babylon Bee, שטען בצחוק כי מאסק רכש את בריטניה כדי "להקים בה חופש ביטוי". הפוסט המקורי פורסם כבר ב-2024, אך חזר להתפשט ברשת לאחר תגובתו של מאסק.

הסיבה שהתגובה עוררה עניין היא הדמיון לאירוע שהתרחש לפני רכישת טוויטר. ב-2017 מאסק התבדח ברשת סביב האפשרות לרכוש את החברה, שנים לפני שבאמת רכש אותה תמורת כ-44 מיליארד דולר ב-2022.

למרות הקריצה להיסטוריה, אין כל אינדיקציה שמאסק באמת מתכוון לרכוש את בריטניה. הפוסט שעליו הגיב הוא סאטירי, והתגובה שלו נראית כחלק מהבדיחה.
בריטניהטוויטרכסףאילון מאסקויראלי

6 תגובות

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6
בן אדם חי בסרט
מישהו
5
כל כך רואים שבינה מלאכותית כתבה את זה מה זה אין אינדקציה? מישהו חישב שהוא באמת הולך לקנות את בריטניה?
וואו
4
ספרתי 4, לא 3 מילים.
מאבטח משועמם

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