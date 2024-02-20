כיכר השבת

עוד כתבות על דלקת ריאות:

העתירו בתפילות

||
1

נעדר קרוב לחודשיים

||
1

באישור משרד הבריאות

||
10

"רוצה לחזור לישיבה" | תיעוד

||
42

עצרו את ה'סדר' | התפללו

||
6

אושפז בבית החולים

||
9

דאגה | התפללו

||
28

טעות בדיור המוגן

||
1

עם דלקת ריאות

||
1

"זקוק לתפילות"

||
1

מורדם ומונשם

||
5

תפילות לרפואתו

||
5

מסרב להיבדק

||
71

העתירו בתפילה

||
63

מאושפז בביה"ח

||
19

דאגה בטריסק

||
1

'שבעה' כפולה

||
1

'לקיים בנו'

||
4

שישה יתומים

||
38
|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר