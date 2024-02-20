לאחר שחש חולשה עזה בסוף השבוע, פונה האדמו"ר מבישטנא לבית החולים שם אובחן כסובל מדלקת ריאות | בחסידות מבקשים מהציבור לעורר רחמי שמים לרפואת הרבי, המנהיג קהילה ענפה בפתח תקווה וקשור בעבותות למשנת חב"ד (חסידים)
ברקע העלייה המדאיגה בתחלואה, משרד הבריאות הישראלי אישר חיסון חדש של חברת התרופות הבריטית GSK נגד הנגיף הגורם לדלקת ריאות קשה בקשישים ובפגים | התרופה זכתה לאישור מנהל התרופות והמזון האמריקני שישווק בינתיים באופן פרטי וספק אם יכנס כבר השנה לסל התרופות המסובסד בישראל (חדשות)
קרעו שערי שמיים: ראש ישיבת קול יעקב וחבר 'המועצת', הגאון רבי יהודה עדס הורדם והונשם לפני שעה קלה בבית חולים | תיעוד מיוחד: בנו, הגאון הצדיק רבי יעקב עדס, ערך תפילה בכותל לרפואת אביו והשתטח בבכי על הרצפה (עולם הישיבות)