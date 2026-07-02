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ראיון מיוחד

מי אתה דודי קפלר? כוכב הרשת בראיון חושפני, ועל התוכניות להמשך | צפו

כוכב הרשת בראיון מיוחד רגע לפני טיסתו למדינה מרוחקת מדבר איתנו על האתגרים איתם התמודד, ועל הייחודיות שיש בכל אחד, ומה המטרה של הסרט הדקומנטרי על חייו? ורגע, יש מצב שהוא יהיה חבדני''ק? (VOD)

דודי קפלר בראיון מיוחד רגע לפני טיסתו לקולמביה לאירוע של שלוחים סטורי פותח הכל, כששאלנו אותו האם נראה אותו יום אחד עם פראק וכובע קנייטש הוא ענה שהוא למד לא לשלול שום דבר, עוד הוא סיפר על הקשיים בדרך למטרה. מה הטיפ שהוא נותן לאנשים ובני נוער שרוצים להיות כמוהו. ומה זה הסרט הדקומנטרי החדש שיוצא על חייו ''מי אתה דודי קפלר?''

כיכר השבתחב"דפרסוםישראל מאירכוכב רשתדודי קפלר

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