דודי קפלר בראיון מיוחד רגע לפני טיסתו לקולמביה לאירוע של שלוחים סטורי פותח הכל, כששאלנו אותו האם נראה אותו יום אחד עם פראק וכובע קנייטש הוא ענה שהוא למד לא לשלול שום דבר, עוד הוא סיפר על הקשיים בדרך למטרה. מה הטיפ שהוא נותן לאנשים ובני נוער שרוצים להיות כמוהו. ומה זה הסרט הדקומנטרי החדש שיוצא על חייו ''מי אתה דודי קפלר?''