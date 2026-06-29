סרטון מעצר בחור הישיבה בידי שוטרים צבאיים, שהצית גל תגובות סוערות ברשתות החברתיות, עמד במרכזו של עימות חזיתי ונוקב באולפן 'כיכר השבת'.

יוסי סרגובסקי אירח באולפן את חבר הנהלת 'יהדות התורה' והעסקן הציבורי הוותיק, הרב מוטקה בלוי, ומולו כפיר היימן, לוחם מילואים ונציג תנועת 'המילואימניקים'. מה שהתחיל בדיון על סרטון המעצר, הפך במהרה למלחמה מילולית על ערך לימוד התורה, האמת הכלכלית והעתיד הפוליטי של מדינת ישראל שבימים אלה ממש נמצא על סדר היום הציבורי.

"אנחנו תומכי הלחימה האמיתיים של עם ישראל"

נציג המילואימניקים, כפיר היימן, פתח במתקפה חריפה נגד הציבור החרדי וטען כי הסרטון מציג "ציניות מגעילה" בזמן מלחמה. לדבריו, בזמן שמשפחות הלוחמים בעזה ובלבנון חרדות מכל דפיקה בדלת, הציבור החרדי משתמש באלמנט המעצר כדי לייצר ספין תקשורתי נגד הצבא שמבצע את תפקידו ועוצר משתמטים.

הרב מוטקה בלוי לא נשאר חייב והזדעזע מהדברים:

"אני לא יודע מי יצר את הסרטון, אבל הוא משקף מציאות קשה. צריך להבין שמדובר במשטרה צבאית ולא בלוחמים מהחזית. אנחנו לא תורמים למאמץ? אי אפשר במדינה יהודית שלא להכיר בלומדי התורה כתומכי לחימה! 85% מהצבא זה תומכי לחימה ורק 15% לוחמים מסכני חיים. לומדי התורה מגינים על עם ישראל בלימוד שלהם. אנחנו מאמינים כיהודים שכשיש לומדי תורה – פחות חיילים ייפגעו ופחות טילים יפגעו בנו. ראינו בניסי ניסים איך אלפי טילים נורו לפה והציבור ניצל. זכותנו להאמין בזה, אין אצלנו משתמטים – כל אחד עושה מה שהרב שלו אומר לו".

ראש בראש: הניסיון לסלף את דברי הרמב"ם

במהלך הראיון נרשם רגע שיא כאשר היימן, שהעיד על עצמו כי השתתף בעבר בחידון התנ"ך ולמד גמרא, ניסה להביא "ראיה" הלכתית כנגד לומדי התורה: "הרמב"ם קובע שכל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה", טען היימן, ודרש להקים גוף אובייקטיבי שיפקח על מכסות הלומדים ויגייס את השאר.

הרב בלוי הדף את הניסיון לסלף את דברי הנשר הגדול והשיב לו בנחרצות: "הרמב"ם גדול! אבל אל תסלף את התורה. הרמב"ם קובע בפירוש שלומדי תורה ולא רק שבט לוי פטורים מחובות הציבור, אלא כל אדם ואדם מכל באי העולם שנדבה רוחו והבינו מדעתו להיבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו – הרי זה נתקדש קודש קדשים ופטור מחובות הציבור! למה זה מדליק אותך?".

ניפוץ מיתוסים: "99% מהציבור נגד הפגנות, אנחנו מחזיקים את המשק"

בהמשך הדיון עלו האשמות מצד נציג המילואימניקים על חסימות כבישים ועל כך שהציבור החרדי חי על חשבון המדינה. הרב בלוי עשה סדר בדברים וניפץ את המיתוסים בזה אחר זה:

ההפגנות בכביש 4: "98%–99% מהציבור החרדי לא שוכב בכביש ולא מפגין. אנחנו נגד הפגנות ונגד להציק לאנשים! מי שעושה את זה זה הפלג הירושלמי. אבל בתקשורת החילונית יש אג'נדה לשנוא חרדים, כי החרדי מזכיר להם את הסבא האותנטי והשורשי שלהם שמחזיק את גחלת עם ישראל".

הנתונים הכלכליים: "הציבור החרדי מחזיק את הציבור החילוני כלכלית! לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, למעלה מ-85% מהנשים החרדיות עובדות, ורוב הגברים החרדים עובדים ומשלמים מס כחוק. כל הישיבות מקבלות גרושים מהמדינה, אנחנו מביאים מיליוני דולרים מתרומות מחו"ל וקונים איתם מצרכים כחול-לבן בארץ".

הרב בלוי הבהיר מדוע הציבור החרדי לא יכול להשתלב בצבא במתכונתו הנוכחית: "אתה מכיר את הלינה המשותפת בצבא? מה אתה רוצה, שאני אשלח את הבן שלי, שלא לומד אלא עובד, לישון בתוך נמ"ר עם חיילת? הצבא לא מתאים ומסגרות כמו 'שחר כחול' קרסו".

המבט לעתיד: "נביא 20 מנדטים, שום ממשלה לא תקום"

לקראת סיום הראיון, ביקש המנחה יוסי סרגובסקי לשמוע מהמרואיינים היכן תעמוד מדינת ישראל בעוד עשר שנים בסוגיה זו.

הרב מוטקה בלוי סיפק תחזית פוליטית חריפה וברורה, ושלח אזהרה מהדהדת לכל המערכת הפוליטית:

"אנחנו נלך לבחירות כי זו הדרישה שלנו. תרשום לעצמך: אחרי הבחירות לא תקום פה שום ממשלה בלי הציבור החרדי וש"ס שיביאו יחד סביב ה-18 עד 20 מנדטים. הרי השמאל והימין יעשו הכל בשביל השלטון. ברגע שאנחנו רק נקרוץ לשמאל וניתן להם את הממשלה, הם יחתמו לנו על דף חלק, ייתנו לנו את כל מה שנרצה וישכחו מיד ממושגים כמו 'שוויון' או 'נטל'. שום ממשלה לא תקום עד שיחוקקו חוק שיסדיר את מעמד לומדי התורה לפי הכללים של הרבנים".

מנגד, כפיר היימן הציג חזון לפיו תקום מפלגת מילואימניקים שתקדם ממשלת אחדות ציונית רחבה, אשר תותיר את המפלגות החרדיות והערביות יחד באופוזיציה ותכפה גיוס מלא.

סוף דבר: תפילה לשלום הלוחמים

העימות הסתיים בטונים גבוהים וללא הסכמות. כאשר ביקש המנחה יוסי סרגובסקי מהרב בלוי להשמיע מילה טובה וברכה אישית להיימן, שצפוי לחזור בקרוב לשירות מילואים ממושך ומסוכן בלבנון, השיב הרב בלוי ברוח ישראל סבא: "נעשה את מה שלמעלה מ-90 אחוז מהחיילים בשטח מבקשים מאיתנו – נלמד תורה ונתפלל עליהם שיצאו ויחזרו לביתם בריאים ושלמים".

היימן חתם את דבריו בעקיצה ואמר: "תודה רבה לרב בלוי, היה לי כיף לראות איך אתה משתגע מציטוטים של הרמב"ם".

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