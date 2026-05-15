צופן המעלה ה-27: הכוכבים שחוזים את הפיצוץ הבא

בעוד שמנהיגי המדינה ומפקדי הצבא מתכננים את המהלכים הבאים במלחמה, יש מי שמנסה לפענח את גורל ישראל בדרך שונה לחלוטין – דרך מפת הכוכבים.

תיאוריה אסטרולוגית חדשה למבינים בדבר, טוענת כי המעלה ה-27 בגלגל המזלות מתפקדת כמעין "נקודת רתיחה" עבור מדינת ישראל, ושאירועים היסטוריים מכריעים מתרחשים כאשר כוכבים מרכזיים שוהים במעלה זו.

על פי הניתוח, קיימת חזרתיות מדאיגה סביב המעלה ה-27 במזלות שונים. ב-7 באוקטובר, כאשר פרצה המלחמה בדרום, הכוכבים היו ממוקמים סביב המעלה ה-27 במזל מאזניים, בעוד שפלוטו – הכוכב המסמל שינויים עמוקים ומהפכניים – שהה במעלה ה-27 במזל גדי. הדפוס המעניין לא הסתיים שם.

מרס באריה ודלי: נקודות המפנה

כפי שפורסם בניתוח אסטרולוגי קודם, גם ברגעי השיא של המלחמה, כאשר ישראל השיבה לעצמה את היוזמה הצבאית, שהה כוכב מרס – המסמל אנרגיה מלחמתית ופעולה – ב-27 מעלות במזלות אריה ודלי. המעניין במיוחד הוא שבאזור 27 מעלות במזל אריה נמצא גם "מרס של המדינה" ו"כוכב התהילה" של ישראל, כפי שצוין בניתוחים אסטרולוגיים קודמים.

כעת, כשמרס נמצא במעלה ה-27 במזל דלי, הוא יוצר קונסטלציה מורכבת: הוא ניצב בדיוק מול המיקום של ה-7 באוקטובר ויוצר זווית של 90 מעלות לפלוטו שהיה בגדי באותו יום. בשפת האסטרולוגיה, זוויות כאלה נחשבות למתחיות ומאתגרות, המעידות על תקופות של מבחנים ומשברים.

האם צפוי "פיצוץ גדול"?

עם זאת, למרות המתח האסטרונומי, הניתוח הנוכחי מציע זווית אופטימית מסוימת. בניגוד ל"פיצוצים" הגדולים של העבר, כמו במבצעי "שאגת הארי" ו"עם כלביא" שתועדו בחגיגות הניצחון, הפעם אין קונסטלציה שמימית שתומכת ב"פיצוץ גדול". המרס הנוכחי לא יוצר זווית לאורנוס – הכוכב המסמל שינויים פתאומיים ובלתי צפויים.

משמעות הדבר, לפי הפרשנות האסטרולוגית, היא שאולי למרות הקשר לאותן מעלות גורליות, האקשן הפעם יהיה מבוקר יותר. זהו שינוי משמעותי בהשוואה לתקופות קודמות, שבהן הזוויות בין הכוכבים הצביעו על פעולות דרמטיות ובלתי צפויות.