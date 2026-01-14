כיכר השבת
שמיים סוערים

סדר עולמי חדש: לא תאמינו על מה מתריע צבר הכוכבים הנדיר | התחזית המלאה

מפת הכוכבים חושפת צבר נדיר המתריע על רבעון ביטחוני מטלטל. על פי התחזית, חודש פברואר מסומן כנקודת שיא של אנרגיה מלחמתית מול איראן, עם מתיחות שתזלוג גם לתוך חודש מרץ. הכל בידי שמיים. (מיסטיקה ואסטרולוגיה)

אסטרולוגיה ומדינת ישראל (צילום: ב"מ)

על רקע המציאות הבלתי נתפסת ב – שם משטר האייתוללות טובח באזרחים ללא רחם – ולצד ההצהרות הלוחמניות מהבית הלבן, טובי האסטרולוגים מנסים לפענח את התמונה המצטיירת בשמי השמיים.

בעוד שברור לכל מאמין ש"הכל מאת השם שמחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים", הפרשנים מצביעים על תופעה נדירה בגרמי השמיים שעשויה להעיד על התקופה הסוערת שלפנינו.

בהיבט המקצועי, נראה כי השמש נמצאת כעת בצמידות חזקה לכוכבים ונוס ומרס, שילוב שיוצר אנרגיה עוצמתית ויוצאת דופן.

סדר עולמי חדש: המעבר הגדול של פלוטו ואורנוס

מה שמעורר את עיקר העניין בקרב המומחים הוא המעבר של "הכוכבים הכבדים" – אלו שמשלימים תהליכים של שנים.

פלוטו שעבר למזל דלי, אורנוס שעתיד לעבור בקרוב לתאומים, והצמד נפטון וסאטורן שנעים לעבר מזל טלה. הצטברות זו נחשבת בשפת הפרשנים כסימן ל"סדר עולמי חדש" – שינויים דרמטיים במפות המדינות ובמבני הכוח הגלובליים.

תחזית לחודשים הקרובים: ומוראותיו

בכל הנוגע למדינת ישראל, המוקד עובר לסוף חודש פברואר. בשלב זה, כוכב מרס (המסמל אנרגיה ופעולה) ייצור היבט מורכב מול אורנוס, מה שעל פי הערכות מעיד על תקופה ביטחונית "בוערת".

למרות שהמעברים הללו איטיים ואינם מצביעים על יום ספציפי, צבר הכוכבים במזל גדי מצביע על אנרגיה מלחמתית שתלך ותתעצם לקראת סוף פברואר.

עם זאת, יש מי שמדגיש כי מזל גדי יודע לתעל את האנרגיות לעשייה מסודרת, מה שעשוי להעיד על פעילות ביטחונית יזומה ומתוכננת היטב.

לוח הזמנים: רבעון של מתח ביטחוני

אם ננסה לפשט את המפות לתאריכים משוערים, התחזית מעוררת דריכות לצד תפילה שהכל יעבור בשלום:

מחצית שנייה של ינואר: תחילת מתיחות ביטחונית, הן במישור החיצוני והן במישור הפנימי.

פברואר: שיא של פעילות ביטחונית ואווירה מתוחה.

מרץ: הערכה כי המתיחות תזלוג ותמשיך ללוות אותנו כמעט עד האביב.

במישור הרגשי, המתח מורגש היטב, אך המומחים מציינים כי כניסת הירח למזל בתולה עשויה להביא לסידור מסוים של הרגשות ולפעולה מתוך שיקול דעת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במיסטיקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר