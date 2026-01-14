על רקע המציאות הבלתי נתפסת באיראן – שם משטר האייתוללות טובח באזרחים ללא רחם – ולצד ההצהרות הלוחמניות מהבית הלבן, טובי האסטרולוגים מנסים לפענח את התמונה המצטיירת בשמי השמיים.

בעוד שברור לכל מאמין ש"הכל מאת השם שמחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים", הפרשנים מצביעים על תופעה נדירה בגרמי השמיים שעשויה להעיד על התקופה הסוערת שלפנינו.

בהיבט המקצועי, נראה כי השמש נמצאת כעת בצמידות חזקה לכוכבים ונוס ומרס, שילוב שיוצר אנרגיה עוצמתית ויוצאת דופן.

סדר עולמי חדש: המעבר הגדול של פלוטו ואורנוס

מה שמעורר את עיקר העניין בקרב המומחים הוא המעבר של "הכוכבים הכבדים" – אלו שמשלימים תהליכים של שנים.

פלוטו שעבר למזל דלי, אורנוס שעתיד לעבור בקרוב לתאומים, והצמד נפטון וסאטורן שנעים לעבר מזל טלה. הצטברות זו נחשבת בשפת הפרשנים כסימן ל"סדר עולמי חדש" – שינויים דרמטיים במפות המדינות ובמבני הכוח הגלובליים.

תחזית לחודשים הקרובים: פברואר ומוראותיו

בכל הנוגע למדינת ישראל, המוקד עובר לסוף חודש פברואר. בשלב זה, כוכב מרס (המסמל אנרגיה ופעולה) ייצור היבט מורכב מול אורנוס, מה שעל פי הערכות מעיד על תקופה ביטחונית "בוערת".

למרות שהמעברים הללו איטיים ואינם מצביעים על יום ספציפי, צבר הכוכבים במזל גדי מצביע על אנרגיה מלחמתית שתלך ותתעצם לקראת סוף פברואר.

עם זאת, יש מי שמדגיש כי מזל גדי יודע לתעל את האנרגיות לעשייה מסודרת, מה שעשוי להעיד על פעילות ביטחונית יזומה ומתוכננת היטב.

לוח הזמנים: רבעון של מתח ביטחוני

אם ננסה לפשט את המפות לתאריכים משוערים, התחזית מעוררת דריכות לצד תפילה שהכל יעבור בשלום:

מחצית שנייה של ינואר: תחילת מתיחות ביטחונית, הן במישור החיצוני והן במישור הפנימי.

פברואר: שיא של פעילות ביטחונית ואווירה מתוחה.

מרץ: הערכה כי המתיחות תזלוג ותמשיך ללוות אותנו כמעט עד האביב.

במישור הרגשי, המתח מורגש היטב, אך המומחים מציינים כי כניסת הירח למזל בתולה עשויה להביא לסידור מסוים של הרגשות ולפעולה מתוך שיקול דעת.