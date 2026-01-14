פברואר - החודש השני בשנה

פברואר הוא החודש השני בשנה הלועזית, והוא החודש הקצר ביותר עם 28 ימים בשנה רגילה ו-29 ימים בשנה מעוברת. החודש נקרא על שם פסטיבל הטיהור הרומי העתיק "Februa", והוא מסמל את סוף החורף ותחילת האביב המתקרב. רובו של החודש חל במזל דלי עד התאריך 20 לחודש, ולאחר מכן מתחיל מזל דגים, מה שמעניק לו אופי אסטרולוגי מיוחד של מעבר ושינוי.

מזג האויר בפברואר מאופיין בשונות רבה בין אזורי העולם השונים. בחצי הכדור הצפוני, פברואר נחשב לחודש חורפי קר, לעיתים הקר ביותר בשנה באזורים מסוימים, עם שלג וטמפרטורות נמוכות. בישראל, פברואר הוא חודש חורפי טיפוסי עם גשמים, אך לקראת סופו ניתן להרגיש את סימני האביב המתקרב. בחצי הכדור הדרומי, לעומת זאת, פברואר הוא חודש קיץ חם.

השנה המעוברת, המתרחשת אחת לארבע שנים, מוסיפה יום נוסף לפברואר - ה-29 בפברואר. תופעה זו נובעת מהצורך ליישר את השנה הקלנדרית עם השנה האסטרונומית, שכן מחזור השמש אינו בדיוק 365 ימים אלא כ-365.25 ימים. הכלל הוא ששנה מעוברת חלה כאשר מספר השנה מתחלק ב-4, למעט שנות מאה שאינן מתחלקות ב-400.

פברואר מלא באירועים ותאריכים מיוחדים ברחבי העולם. ב-14 בפברואר חוגגים את יום האהבה (ולנטיין), אחד החגים המסחריים הפופולריים ביותר בעולם המערבי. בנוסף, החודש כולל ימי זכרון והנצחה שונים, וכן אירועי ספורט בינלאומיים כמו משחקי הסופרבול בארצות הברית.

מבחינה תרבותית והיסטורית, פברואר נושא משמעויות שונות בתרבויות שונות. בתרבות הסינית, החודש לעיתים קרובות חופף לחגיגות השנה הסינית החדשה, אחד החגים החשובים ביותר במזרח אסיה. במסורות נוצריות, פברואר כולל את תחילת תקופת הצום הגדול (התענית) בשנים מסוימות, תלוי במועד חג הפסחא.

בתחום החקלאות והטבע, פברואר מסמל תקופת מעבר חשובה. בישראל ובאזור הים התיכון, זהו זמן של פריחה מוקדמת, עם שקדיות ופרחי בר ראשונים המופיעים לקראת סוף החודש. החקלאים מתכוננים לעונת האביב, והטבע מתחיל להתעורר מתרדמת החורף.