ברקע ההתחממות בגבול הצפון ובצל הלחץ הישראלי להביא לפירוק ארגון הטרור מנשקו, בצה"ל חוששים כי יונפי"ל מעבירה מידע צבאי, ומודיעין רגיש לידי חיזבאללה, כך על פי הדיווח הבוקר (ראשון) בגלי צה"ל.

על פי הדיווח של העיתונאי דורון קדוש עיקר החשש בצה"ל מגיע מכך שלחיילי יונפי"ל יש סמכות מטעם האו"ם לתעד ולצלם כל דבר המתרחש בגבול, כאשר החשש במערכת הביטחון כי אותו מידע עובר ישירות לידי ארגון הטרור.

רק במהלך השבועות האחרונים התגברה המתיחות בין יונפי"ל לצה"ל כאשר בצה"ל גילו מכתב שנשלח על ידם בו נכתב כי צה"ל הוא "האויב הישראלי" - לאחר שבמערכת הביטחון ביקשו הבהרות ביונפי"ל טענו שמדובר בתקלה.

בכיר בצה״ל הוסיף: ״אין ביוניפי״ל שום דבר טוב - הם בעיקר גורם מפריע. הם לא תורמים בכלום, ובטח שלא לפירוק חזבאללה מנשקו. הם פוגעים בחופש הפעולה של צה״ל - ואנחנו חוששים מאוד שתצלומים מפעילות כוחותינו בגבול זולגים לחזבאללה. ככל שהם יזוזו מהמרחב ויסיימו את פעילותם - הרי זה משובח״.

כדור בלב: הנס המטלטל של הלוחם שנפצע בסוריה וההחלטה של הרופאים מישאל לוי | 15:01

רק בחמישי האחרון, צה"ל תקף בהכוונה מודיעינית של אמ"ן ובאמצעות חיל האוויר, תשתיות טרור רבות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים שונים בדרום לבנון.

במסגרת התקיפות, צה"ל תקף מספר אתרי שיגור בהם אוחסנו אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה. בנוסף תקפו הכוחות מחסן שהכיל אמצעי לחימה, עמדות צבאיות ששימשו את מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ותשתיות טרור נוספות.

בהודעת צה"ל נאמר כי "הימצאותן של התשתיות ופעילות ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים אלו מהוות הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון".

בנוסף נכתב כי "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל וממשיך להיות מחויב להבנות שהוסכמו בין מדינת ישראל ללבנון".