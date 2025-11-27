התקיפות בלבנון ( צילום: דו"צ )

שנה לחתימה על ההסכם להפסקת אש, גם היום (חמישי) צה"ל תקף , בהכוונה מודיעינית של אמ"ן ובאמצעות חיל האוויר, תשתיות טרור רבות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים שונים בדרום לבנון.

במסגרת התקיפות, צה"ל תקף מספר אתרי שיגור בהם אוחסנו אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה. בנוסף תקפו הכוחות מחסן שהכיל אמצעי לחימה, עמדות צבאיות ששימשו את מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ותשתיות טרור נוספות. בהודעת צה"ל נאמר כי "הימצאותן של התשתיות ופעילות ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים אלו מהוות הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון". בנוסף נכתב כי "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל וממשיך להיות מחויב להבנות שהוסכמו בין מדינת ישראל ללבנון".

תקיפות צה"ל בלבנון ( צילום: רשתות ערביות )

במקביל למתרחש בלבנון, בשעה זו ובמסגרת מבצע ״חמש אבנים״ לסיכול טרור בצפון השומרון, מסתערבי מג״ב איו״ש, בפיקוד חטיבת מנשה, פועלים בתוך קן הטרור בעיר ג׳נין.

במקביל, בפעילות נוספת במסגרת המבצע, מסוקי קרב של חיל האוויר מעניקים סיוע אווירי לכוחות עוצבת הקומנדו בשטח.

הבוקר דווח, כי במהלך ה-24 שעות האחרונות כוחות צה"ל מחטיבות מנשה, שומרון וקומנדו, יחד עם שב"כ ומג"ב, החלו במבצע אוגדתי אשר שמו הוא: "חמש אבנים" במטרה להביא לסיכול טרור במספר כפרים בצפון השומרון.

במהלך היממה הראשונה של המבצע, כוחות הביטחון סרקו יותר מ-220 איתורים, תחקרו עשרות חשודים בשטח ועצרו מספר מבוקשים. בנוסף, הכוחות איתרו אמצעי לחימה, השמידו מרחבי הסתתרות של מחבלים והחרימו עשרות אלפי שקלים שיועדו למטרות טרור.

מחלק מהכפרים בהם פועלים כעת כוחות הביטחון, מחבלים הוציאו לפועל מתווי טרור רבים נגד אזרחי מדינת ישראל במהלך השנה האחרונה.

מארגוני הביטחון נמסר: "צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול באופן יזום במטרה למנוע התבססות טרור במרחב ולסכל כל איום על אזרחי מדינת ישראל. הפעולה תתרחב ככל שידרש".