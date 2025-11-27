כיכר השבת
מבצע 'חמש אבנים'

הטרור בצפון השומרון מרים ראש, כך כוחות הביטחון נאבקים בו

כוחות הביטחון ממשיכים לפעול במספר כפרים במקביל - במסגרת מבצע "חמש אבנים" בצפון השומרון |בין הפעילות של הכוחות: סריקות מבנים, תחקור עשרות חשודים והחרמת עשרות אלפי ש"ח כספי טרור (צבא, בארץ)

תיעוד מפעילות הכוחות בצפון השומרון (צילום: דו"צ)

ה לא נפסק: במהלך ה-24 שעות האחרונות כוחות צה"ל מחטיבות מנשה, שומרון וקומנדו, יחד עם שב"כ ומג"ב, החלו במבצע אוגדתי אשר שמו הוא: "חמש אבנים" במטרה להביא לסיכול טרור במספר כפרים בצפון השומרון.

במהלך היממה הראשונה של המבצע, כוחות הביטחון סרקו יותר מ-220 איתורים, תחקרו עשרות חשודים בשטח ועצרו מספר מבוקשים. בנוסף, הכוחות איתרו אמצעי לחימה, השמידו מרחבי הסתתרות של מחבלים והחרימו עשרות אלפי שקלים שיועדו למטרות טרור.

מחלק מהכפרים בהם פועלים כעת כוחות הביטחון, מחבלים הוציאו לפועל מתווי טרור רבים נגד אזרחי מדינת ישראל במהלך השנה האחרונה.

מארגוני הביטחון נסמר: "צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול באופן יזום במטרה למנוע התבססות טרור במרחב ולסכל כל איום על אזרחי מדינת ישראל. הפעולה תתרחב ככל שידרש".

פעילות הכוחות בצפון השומרון (צילום: דו"צ)
פעילות הכוחות בצפון השומרון (צילום: דו"צ)
פעילות הכוחות בצפון השומרון (צילום: דו"צ)
פעילות הכוחות בצפון השומרון (צילום: דו"צ)
פעילות הכוחות בצפון השומרון (צילום: דו"צ)
פעילות הכוחות בצפון השומרון (צילום: דו"צ)
פעילות הכוחות בצפון השומרון (צילום: דו"צ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר