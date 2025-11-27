הטרור בצפון השומרון מרים ראש, כך כוחות הביטחון נאבקים בו

תיעוד מפעילות הכוחות בצפון השומרון ( צילום: דו"צ )

הטרור לא נפסק: במהלך ה-24 שעות האחרונות כוחות צה"ל מחטיבות מנשה, שומרון וקומנדו, יחד עם שב"כ ומג"ב, החלו במבצע אוגדתי אשר שמו הוא: "חמש אבנים" במטרה להביא לסיכול טרור במספר כפרים בצפון השומרון.

במהלך היממה הראשונה של המבצע, כוחות הביטחון סרקו יותר מ-220 איתורים, תחקרו עשרות חשודים בשטח ועצרו מספר מבוקשים. בנוסף, הכוחות איתרו אמצעי לחימה, השמידו מרחבי הסתתרות של מחבלים והחרימו עשרות אלפי שקלים שיועדו למטרות טרור. מחלק מהכפרים בהם פועלים כעת כוחות הביטחון, מחבלים הוציאו לפועל מתווי טרור רבים נגד אזרחי מדינת ישראל במהלך השנה האחרונה. מארגוני הביטחון נסמר: "צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול באופן יזום במטרה למנוע התבססות טרור במרחב ולסכל כל איום על אזרחי מדינת ישראל. הפעולה תתרחב ככל שידרש".

פעילות הכוחות בצפון השומרון ( צילום: דו"צ )

