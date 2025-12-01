ברקע ההסלמה בגבול הצפון ם הגברת התקיפות הישראליות נגד אתרי חיזבאללה וחיסול רמטכ"ל ארגון הטרור, השליח האמריקני תום בראק העביר מסר לממשלה בעיראק - שבו הזהיר מפני פעולה של ישראל בקרוב נגד חיזבאללה בלבנון שתימשך עד לפירוקו מנשקו.

על פי הדיווח בערוץ אל-חדת' הסעודי, בראק הזהיר את בבגדאד מתקיפה ישראלית קשה בעיראק - אם המיליציות הפרו-איראניות יתערבו.

במקביל, הבוקר ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, נשאל בריאיון לערוץ הטלוויזיה הלבנוני אלג'דיד אם חיזבאללה משתף פעולה עם צבא לבנון בכל מה שקשור לפריסת צבא לבנון ופירוק הארגון מנשקו.

סאלם השיב כי המבחן האמיתי יהיה לאחר שנסיים את פריסת כוחות צבא לבנון באזור שמדרום לליטני ונסיים את השלב השני והשלישי של פריסת צבא לבנון בשטח המדינה.

סלאם הוסיף, כי חיזבאללה מחויב לכל סעיפי הסכם הפסקת פעולות האיבה בין ישראל ולבנון וחברי הפרלמנט של חיזבאללה התחייבו ותמכו בהודעה של ממשלת לבנון הכוללת שלושה סעיפים: הצורך בפריסת כוחות צבא לבנון בכל שטח לבנון. הנשק חייב להיות מוחזק אך ורק בידי צבא לבנון, וההחלטה על מלחמה ושלום תהיה אך ורק של ממשלת לבנון.

בראיון הכחיש ראש הממשלה סלאם כי מצרים העבירה ללבנון "אזהרה אחרונה" לפני פעולה ישראלית "רחבת היקף" במדינה.