בכתבת הווידאו שלפניכם תקבלו סיקור מרתק על הכרעתו הצפויה של הבורר בסכסוך בן עשרות השנים על גבעת ישיבת פוניבז', השופט בדימוס דוד חשין. כל האופציות וההערכות על הפסיקה שכבר נכתבה ונחתמה וצפוייה להמסר לידי שני הצדדים כבר ביום שני בשבוע הבא - בכפוף לדרישות התשלום של חשין מ-2 הצדדים על סך מיליון ש"ח.

צרפת לובשת חג

היישוב היהודי בצרפת מתכונן בדריכות לקראת הגעתו של ראש הישיבה חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי משה הלל הירש למדינה. במהלך ביקורו הוא צפוי להכריע במספר שאלות רוחניות וגשמיות העומדות על הפרק. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

שישישוק עם הראש"ל

ביום שישי בשעות הצהרים המוקדמות הגיע הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר לשוק מחנה יהודה בירושלים מדובר במסורת של שנים עם תחילת שעון חורף נוהג הרב עמאר להגיע לשוק ולחזק את התושבים להקדים את סגירת הדוכנים בשוק כמה שיותר מוקדם וזאת עקב כניסת השבת המוקדמת. כל הפרטים והתיעוד - בכתבת הווידאו שלפניכם.

מעשה שלא נגמר

ממש באותן דקות שהפצ"רית לשעבר שוחררה למעצר בית, נמצא טלפון סלולרי באופן תמוה במים הרדודים של חוף הצוק: על המסך נראתה תמונת החשודה המפורסמת - מה שגרר גל תגובות וחרושת שמועות – האם אכן מדובר בטלפון האבוד שהצליח לשרוד עם בטריה מתחת למים ולהמשיך לתפקד, ואולי בכלל מדובר בתרגיל חקירה כדי לראות מה יעשו שאר החשודים בתיק? סיקור נרחב.

עוברים דירה

אירוע חסר תקדים נרשם בימים אלו בעולם החסידות: לראשונה בתולדות החצרות החסידיות, חצר אמשינוב מעבירה את מרכז החסידות מירושלים עיר הקודש והמרכז החסידי המסורתי, לעיר ביתר עילית שבהרי יהודה. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.