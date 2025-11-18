ארכיאולוגית מהאקדמיה הרוסית למדעים מחזיקה שבר מכד עתיק ( צילום: Russian Academy of Sciences )

בשבוע האחרון דיווחו ארכיאולוגים ממכון הארכאולוגיה של האקדמיה הרוסית למדעים, החברה הגיאוגרפית הרוסית והאקדמיה הלאומית למדעים של קירגיזסטן על גילוי מהפכני: שרידי עיר שנמצאה מתחת לפני המים בחלקו הצפון־מערבי של אגם איסיק-קול - האגם השמיני בעומקו בעולם. מדובר במתחם טורו-אייגיר (Toru-Aygyr), שנקבר בעומק של מטר עד ארבעה מטרים - עיר או אזור מסחרי עצום ששכן בנקודת מפתח בנתיב מסחר דרך המשי, וחיבר בין סין למזרח התיכון ואירופה. במסגרת החפירות תיעדו החוקרים שרידי מבנים מגוונים, ביניהם מבנה ציבורי עתיר אלמנטים דקורטיביים אשר זוהה כמסגד, בית מרחץ או 'מדרסה'. לצד שרידי קירות ולבנים ששרדו, נמצאה גם מטחנת קמח המעידה על חיי יום־יום שוקקים ועל קיומה של תעשיית מזון מפותחת. באיזור נפרד התגלו גם קברים מוסלמיים מהמאות ה-13–14, ששטחם כ-60 דונם. החוקרים איתרו שלדים שסודרו לפי המסורת המוסלמית, כשהפנים פונות לכיוון מכה - עדות לקיומה של קהילה מוסלמית בעיר.

שאריות מבנים מתחת לפני המים ( צילום: Russian Academy of Sciences )

העיר, כך לפי המומחים, שגשגה כתחנת דרכים מרכזית במסלול הסחורות הקדום. לרשותה עמדו מתקני מסחר שבפועל שירתו שיירות־סוחרים שהובילו משי, תבלינים, קרמיקה וסחורות יקרות נוספות. כל אלו נפסקו לפתע עם רעידת האדמה ההיסטורית בראשית המאה ה-15, שבעקבותיה שקע היישוב כולו לקרקעית האגם. בניגוד לפומפיי הרומית, ממצאיהם מרמזים על נטישה מוסדרת טרם האסון: "העירייה הייתה בנטישה עת הציקלון פקד אותה", אומר החוקר ולרי קולצ'נקו. לאחר רעידת האדמה, הפכה העיר לעמק רפאים: התרבות המקומית דעכה ונוודים תפסו את מקומם של הסוחרים והחקלאים.​

בימים אלו, משגיחים החוקרים בעזרת רחפנים תת-ימיים וטכנולוגיית מיפוי מתקדמת על האתר, כשהממצאים הארכיאולוגיים יוכרזו ותועדו לטובת מחקר עתידי והגנה על המורשת הנדירה של האגם השוקע.