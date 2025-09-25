ממצא ארכיאולוגי חריג במיוחד התגלה לאחרונה בגן הלאומי סוסיתא, המשקיף על הכנרת: מטמון זהב נדיר המגיע מתחילת המאה ה-7, ימי האימפריה הביזנטית. המטמון, שנמצא על ידי חוקרים מאוניברסיטת חיפה, כולל לא פחות מ-97 מטבעות זהב טהור לצד פריטי תכשיטים מרהיבים: עגילי זהב משובצים פנינים ואבנים חצי יקרות.

ההערכה הרווחת בקרב החוקרים היא כי המטמון הוטמן בחופזה ובבהלה, ככל הנראה מפחד מפני הכיבוש הסאסאני-פרסי האכזרי שהתרחש באותה תקופה. העיר סוסיתא, שהייתה מרכז נוצרי חשוב עם שבע כנסיות פעילות, חוותה כיבוש קשה, כפי שמעידים שרידים של כנסיות שרופות שנמצאו באתר.

מטבע הנדיר שמספר סיפור פוליטי

בין המטבעות התגלה ממצא יוצא דופן: טרמיסיס נדיר שהוטבע בקפריסין בשנת 610. ד"ר דני שיאון, מומחה למטבעות במשלחת, ציין כי מטבע זה נטבע על ידי הקיסר הרקליוס ובנו במהלך מרד בקיסר פוקס, וזהו המטבע השני בלבד מסוגו שהתגלה אי פעם בישראל. לדבריו, "מדובר בממצא שמוסיף נדבך חשוב להבנת ההיסטוריה הפוליטית והכלכלית של התקופה".

רגעי הגילוי הדרמטיים

המטמון התגלה לפני כשלושה חודשים על ידי אדי ליפסמן, מפעיל מגלה מתכות שהתלווה לחפירה. ליפסמן סיפר כי הבחין באות חריג מתחת לאבן: "המכשיר השתגע, לא האמנתי – מטבעות זהב החלו להיחשף בזה אחר זה".

מנהלי החפירה, ד"ר מיכאל איזנברג וד"ר ארלטה קובלבסקה, הצהירו כי מדובר באחד המטמונים המרכזיים שהתגלו ביבשה מתקופה זו. "הזהב נשמר בצורה נדירה – כאילו נטבע אתמול", ציין ד"ר איזנברג. ד"ר קובלבסקה הוסיפה כי "העגילים הם ההפתעה הגדולה מבחינתי. מדובר בצורפות עדינה שאני מקווה שצורפים בני זמננו ישחזרו".

ד"ר דרור בן־יוסף מרשות הטבע והגנים סיכם: "סוסיתא היא הר של הפתעות, שממחיש את הרב־גוניות התרבותית והדתית בארץ לפני 1,400 שנה, וחידושים כאלה רק מחזקים את החשיבות ההיסטורית של האתר".