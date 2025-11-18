דג שמש האוקיינוס, המכונה גם 'מולה מולה', הוא לא רק הדג הגרמי (בעל עצמות) הכבד ביותר בעולם, אלא הוא גם מנפץ שיאים בקטגוריית הצמיחה המדהימה ביותר בטבע. אם פעם חשבתם שילד גדל מהר, דג המולה מולה מציג את פקטור הגדילה הקיצוני ביותר מכל חיה בעלת חוליות.
המולה מולה מתחיל את חייו בממדים מיקרוסקופיים. הדג הזה מתחיל את דרכו באורך של כ-1.5 מ"מ או 2 מ"מ. לעומת זאת, פרטים בוגרים יכולים להגיע למשקל של 2.3 טון.
בהתבסס על פער הגדלים הזה, ההערכה היא כי לדג שמש האוקיינוס יש פוטנציאל לגדול יותר מ-60 מיליון פעמים מגודלו בלידה.
לשם המחשה, הפרט הגדול ביותר שתועד הגיע לאורך של 2.7 מטרים ולמשקל של 2.3 טונות. דג בוגר ממוצע הוא באורך של כ-2 מטרים, עם מוטת "כנפיים" של קרוב ל-3 מטרים.
כיצד דג זה מצליח להגיע לגודל עצום כזה במהירות כה מסחררת?
מחקרים מדעיים חושפים כי מדובר במנגנון גנטי מיוחד. דג מולה מולה שגדל בשבי הצליח לעלות כ-400 ק"ג בתוך 15 חודשים בלבד, עם קצב גדילה יומי ממוצע של 0.82 ק"ג ליום.
ניתוח הגנום שלו הראה תובנות לגבי קצב הגדילה המהיר שלו וגודל גופו העצום. מדענים זיהו מספר גנים בציר ה-GH/IGF1 (הקשור להורמון גדילה וגורם גדילה דמוי אינסולין 1), אשר מתפתחים מהר או שעברו סלקציה חיובית.
ציר זה הוא קריטי בוויסות גדילת הגוף בדגים. שינויים מולקולריים אלו תרמו ככל הנראה לגודלו המאסיבי ולקצב הצמיחה הבלתי רגיל.
למרות גודלו המאיים, דג שמש האוקיינוס מכונה לעיתים "צלחת ארוחת ערב צפה ומבולבלת" בשל צורתו הייחודית והיעדר סנפיר זנב קלאסי.
שנפרה ונרבה - פרופורציות
אסטרטגיית ההישרדות של המולה מולה, והסיבה לכך שהוא לא נכחד למרות קצב התפתחות איטי יחסית בתחילת הדרך, היא הפוריות הבלתי נתפסת שלו. נקבת המולה מולה היא בעלת החוליות הפוריה ביותר, והיא יכולה לייצר כמות מוערכת של 300 מיליון ביצים במחזור הטלה אחד. כמות עצומה זו מבטיחה שלפחות חלק זעיר מהצאצאים ישרוד וימשיך את הדור הבא.
