ספר תורה ששרד את השואה הוקדש לחללי המלחמה

מאות התכנסו היום (שישי) לתפילת הלל חגיגית בליווי כלי נגינה בעיר קרית אונו, בהשתתפות הרב שמואל אליהו והרב אוריאל סעייד שהוביל את התפילה. את האירוע הפיקה תנועת מעיינות קרית אונו, בשיתוף איגוד רבני קהילות והיא משכה מאות שהגיעו למקום לפנות בוקר.

שומע חרפתו ואינו משיב: הגאון הרב יגאל כהן בשתיקה עוצמתית מול מתפרץ זועם חיים רוזנבוים | 11:05

בין המשתתפים היו אנשי הגרעינים התורניים בגוש דן, הרב פרץ איינהורן מייסד ארגון צל״ש, ומשפחות של החייל יובל מור יוסף שנפל בגבעת אסף לפני 7 שנים, בוגר הישיבה בקרית אונו. במהלך התפילה נרשם רגע מרגש כאשר הקריאה בתורה התקיימה בספר תורה עם פרוכת בכיתוב ״עם כלביא״ ששרד את השואה, והוקדש לזכר חללי המלחמה. גבאי בית הכנסת, הרב אריאל מורה, שיתף: ״זכינו להכניס את הספר לפני כשנה לזכר כל נופלי שמחת תורה מקריית אונו. זה ספר ששרד את השואה, נכתב לפני יותר ממאה שנה, וחידשנו אותו כאן. הוא הגיע מאירופה - מאושוויץ, וכעת אנחנו זוכים לקרוא בו״.

הספר תורה בקריית אונו ( צילום: באדיבות המצלם )

הרב שמואל אליהו התייחס בתפילת הלל שקיים השבוע למלחמה באיראן: ״נאמר הלל לקדוש ברוך הוא על הניסים שנעשו בימים ההם, ועל הניסים שנעשו בזמן הזה. על הניסים שהקב״ה עשה, רבנים ביד מעטים, והכי טמאים שיש ביד הכי טהורים שיש. זדים ביד עוסקי תורתך, הכי רשעים שיש ביד הכי צדיקים שיש״.

הרב שמואל אליהו עם ספר התורה ( צילום: באדיבות המצלם )

״אנחנו אחרי שנתיים של מלחמה, ראינו ניסים שאין כדוגמתם, מעצמה שאמרה והכריזה אלף פעמים שהיא רוצה למחוק אותנו מעל האדמה, הכינה טילים בליסטיים ונשק גרעיני, כשהעיקר להשמיד להרוג ולאבד את כל עם ישראל. בשנים עשר יום היא התרסקה לרצפה, והתמוטטה בניסים. באנו להגיד לקב״ה תודה״.