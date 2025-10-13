כיכר השבת
קדושת המועדים: הגרח"פ ברמן בשיעור מיוחד ב'חניכי הישיבות'

לא ניתנו לישראל מועדים אלא שיעסקו בתורה: ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי חיים פרץ ברמן, בשיעור בבית כנסת חניכי הישיבות - רמב"ם (חרדים)

הגאון רבי חיים פרץ ברמן בשיעור בבית כנסת חניכי הישיבות (צילום: יצחק ורדי)
הגאון רבי חיים פרץ ברמן בשיעור בבית כנסת חניכי הישיבות (צילום: יצחק ורדי)
הגאון רבי חיים פרץ ברמן בשיעור בבית כנסת חניכי הישיבות (צילום: יצחק ורדי)
הגאון רבי חיים פרץ ברמן בשיעור בבית כנסת חניכי הישיבות (צילום: יצחק ורדי)
הגאון רבי חיים פרץ ברמן בשיעור בבית כנסת חניכי הישיבות (צילום: יצחק ורדי)
הגאון רבי חיים פרץ ברמן בשיעור בבית כנסת חניכי הישיבות (צילום: יצחק ורדי)
הגאון רבי חיים פרץ ברמן בשיעור בבית כנסת חניכי הישיבות (צילום: יצחק ורדי)

