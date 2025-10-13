קדושת המועדים: הגרח"פ ברמן בשיעור מיוחד ב'חניכי הישיבות'

צפו בגלריה מרגשת מיום הושענא רבא במחיצתו של ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, בהיכל ישיבת סלבודקה • מעבודת הנענועים, חביטת הערבות, ההקפות והשירה העוצמתית בהכנסת ספרי התורה אל ארון הקודש • רגעים נעלים של קדושה והתעלות (חרדים)
מה פשר השמחה העצומה שמתעוררת בלב כל יהודי בשמחת תורה? איך ייתכן שאנו לא מציינים את גמרה של תורה בלימוד מעמיק, בשיעורים ובהרצאות אלא דווקא בריקוד עם ספרי התורה כשהם עטופים במעיל? | מתכוננים לחג עם המשפיע הרב אשר פרקש (חסידות)
רבה הספרדי של העיר בני ברק שאושפז בערב החג בבית החולים 'מעיני הישועה' לאחר שנפצע ברגלו ועבר ניתוח, צפוי להשתחרר היום לקראת חג 'שמחת תורה' | למרות פציעתו, המשיך לקיים את מצוות החג, והבוקר חבט את הערבות בחצר בית החולים (חרדים)
ראש הישיבה הגראון רבי דב לנדו, המשתייך לחוג חזון אי"ש, הגיע היום, חול המועד סוכות תשפ"ו, לביקור מיוחד בבית אחיינו של החזון אי"ש וידידו מנוער, הגאון רבי מאיר גריינמן, בתום הביקור פצחו השניים בריקוד | תיעוד (חדשות חרדים)
אלפי בני תורה השתתפו בחול המועד סוכות תשפ"ו, בשיעוריו של הגאב״ד הגאון רבי אשר וייס בעל המנחת אשר ומגדולי הפוסקים, שהגיע למספר שעות לעיר התורה בני ברק | הגאב״ד מסר שיעורים בהלכות החג בקהילת בית השם ובקהילת יד אהרן וערך ביקור חג אצל ידידו ראש הישיבה הגרב״ד פוברסקי (חדשות חרדים)
הצלם הוותיק שוקי לרר הצליח לתפוס שלושה מגדולי הרבנים בבני ברק בנטילת לולב בבתי הכנסת בשכונת רמת אלחנן | את הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' וחבר מועצת גדולי התורה. הגאון רבי מנחם צבי ברלין, ראש ישיבת 'רבנו חיים עוזר', והפוסק הנודע הגאון רבי יהודה סילמן | צפו בתיעוד (חרדים)
