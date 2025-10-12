כיכר השבת
גם לאחר שחרור החטופים

הגר"י זילברשטיין: "הישמעאלים עוד רוצים לכלותנו – אל תפסיקו את אמירת התהילים!"

חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין קורא להמשיך באמירת פרקי תהילים אחרי התפילות, גם לאחר שחרור החטופים, נוכח המצב הביטחוני המתמשך והצורך בתפילה לשלום העם (חרדים)

הגר"י זילברשטיין בנטילת לולב (צילום: שוקי לרר)

הערב - ליל הושענא רבה, נשאל הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' וחבר מועצת גדולי התורה, האם ניתן להפסיק באמירת פרק התהילים לאחר התפילה, שנהוג בקהילות רבות מאז פרוץ המלחמה.

הרב השיב בפסק ברור:

"בוודאי שלא להפסיק. החטופים אמנם ישובו, אך במצב פיזי ונפשי קשה מאוד, לאחר שעברו התעללות קשה. הם עדיין זקוקים לרחמי שמים מרובים."

עוד הוסיף הגר"י:

"ובאופן כללי, הרי עדיין הישמעאלים עומדים עלינו לכלותינו – ובוודאי שיש להמשיך באמירת פרק התהילים אחרי כל תפילה, גם להבא."

דברי הרב התקבלו כהוראה ברורה להמשך ההתחזקות בתפילה ובזעקה לרחמי שמים עד ביאת גואל צדק בקרוב.

