גם לאחר שחרור החטופים הגר"י זילברשטיין: "הישמעאלים עוד רוצים לכלותנו – אל תפסיקו את אמירת התהילים!" חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין קורא להמשיך באמירת פרקי תהילים אחרי התפילות, גם לאחר שחרור החטופים, נוכח המצב הביטחוני המתמשך והצורך בתפילה לשלום העם (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 23:50