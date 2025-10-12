הערב - ליל הושענא רבה, נשאל הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' וחבר מועצת גדולי התורה, האם ניתן להפסיק באמירת פרק התהילים לאחר התפילה, שנהוג בקהילות רבות מאז פרוץ המלחמה.
הרב השיב בפסק ברור:
"בוודאי שלא להפסיק. החטופים אמנם ישובו, אך במצב פיזי ונפשי קשה מאוד, לאחר שעברו התעללות קשה. הם עדיין זקוקים לרחמי שמים מרובים."
עוד הוסיף הגר"י:
"ובאופן כללי, הרי עדיין הישמעאלים עומדים עלינו לכלותינו – ובוודאי שיש להמשיך באמירת פרק התהילים אחרי כל תפילה, גם להבא."
דברי הרב התקבלו כהוראה ברורה להמשך ההתחזקות בתפילה ובזעקה לרחמי שמים עד ביאת גואל צדק בקרוב.
