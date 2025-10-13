רבה הספרדי של העיר בני ברק וראש ישיבת "אור התלמוד", הגאון רבי מסעוד בן שמעון, מאושפז מאז ערב חג הסוכות בבית החולים 'מעייני הישועה', לאחר שמעד במעונו ונפצע ברגלו, ביום הראשון של חול המועד, עבר הרב ניתוח על רגלו, ובהמלצת הרופאים נותר להשגחה בבית החולים למשך כל ימי החג והמועד.

למרות הקושי והכאב, במהלך ימי החג וחול המועד, שהה הרב בבית החולים כשהוא משתמש בסוכה שהוקמה במיוחד עבורו, ושם אף ערך את עבודת הנענועים עם ארבעת המינים בכוונה גדולה ובמסירות נפש מעוררת השתאות. הבוקר - הושענא רבה, יצא הרב לאחר עבודת הנענועים כשהוא עטור בבגדי לבן, ישוב על כיסא גלגלים לחביטת הערבות בחצר בית החולים, מלווה בתלמידיו הקרובים ומלוויו. בשעות הצהריים נמסרה בשורה משמחת: הרב ישתחרר בעז"ה עוד היום, לקראת חג 'שמחת תורה', ויעשה דרכו אל היכל ישיבתו הרמה "אור התלמוד", שם צפוי לערוך את מעמד ההקפות כמידי שנה – בהתלהבות, בשמחה ובדבקות. הציבור מתבקש להמשיך להעתיר לחיזוק כוחותיו של רב העיר, הגאון רבי מסעוד בן יפה ג'מילה בתוך שאר חולי ישראל".