כיכר השבת
ההמתנה, הדבקות וההצטופפות

המאבטחים התקמצנו: אלפים נדחקו לשמחת בית השואבה עם הגר"ד סגל

אלפי אנשים נהרו לשמחת בית השואבה בבית מדרשו של המשגיח הגה"צ רבי דן סגל | בשל העומס הרב, המאבטחים נאלצו להכניס את הקהל בקבוצות קטנות למניעת סכנה | צפו בתיעוד (חרדים)

הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)

מעמד של הוד, דבקות ושמחה פורצת גבולות נרשם בליל שישי האחרון - חול המועד סוכות בבית מדרשו של המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל, שם נערכה שמחת בית השואבה המרכזית שמשכה אליה קהל המונים מכל הגוונים.

כבר משעות הערב המאוחרות הצטופפו אלפים בחוץ, סביב בית המדרש, כשכולם חפצים להיכנס ולקבל מעט מזיו השמחה וההתעוררות של המשגיח. העומס היה כה רב עד כי נוצר צוואר בקבוק אדיר בכניסה.

בשל הדוחק יוצא הדופן, נאלצו המאבטחים והסדרנים לפעול בשיטה מדודה ומדויקת כדי למנוע סכנת נפשות: הכניסה התאפשרה רק בקבוצות קטנות ומפוקחות – "חמישה עשר איש ושוב חמישה עשר איש" – כך שהזמן הרב שהוקדש להמתנה רק העצים את הצימאון לשמחה האמיתית.

בפנים, הלהט בשיאו: המשגיח עודד את השירה בעוז ובתעצומות, מחזיק את הקהל הלוהט במשך שעות ארוכות של ריקודים ודבקות. המעמד, שכולו תורה ומוסר, הפך למעיין של שמחה קדושה, כאשר רגעי ההתעלות של המשגיח סוחפים את ההמונים ומעלים אותם יחד איתו, כזכר לשמחת בית השואבה האגדית שהייתה בבית המקדש. השירה, הזימרה והריקודים היו ביטוי חי וממשי ל"שמחה של מצווה".

הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי דן סגל בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)

