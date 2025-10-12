דבריו של הרב רבינוביץ לפני המעמד ( צילום: הקרן למורשת הכותל )

ארבעים אלף איש השתתפו במעמד ברכת הכהנים השני, בתפילת שחרית ומוסף של חג הסוכות שהתקיימה הבוקר (ראשון) ברחבת הכותל המערבי, כפי המסורת הנהוגה זו שנים רבות.

לפני פתיחת המעמד נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ, דברי חיזוק בפני קהל הרבבות, וקרא לציבור לא להרפות ולהמשיך לשאת תפילות לשובם של החטופים עד לחזרתם השלימה ולשלומם של חיילי צה"ל ולרפואת הפצועים.

עד היום - מתחילת חג הסוכות, למעלה מחצי מיליון מתפללים ומבקרים פקדו עד עתה את רחבת הכותל המערבי החל מתחילת החג לקיים את מצוות 'עליה לרגל' בהם, אדמו”רים, רבנים, אישי ציבור, תיירים רבים מחו״ל והמוני בית ישראל מהארץ ומהעולם שבחרו לחגוג את חג הסוכות בירושלים עיר הקודש.

הקרן למורשת הכותל המערבי: "אנו מסכמים את החג בהערכה רבה למשטרת ישראל ולכוחות הביטחון אשר עשו לילות כימים כדי לשמור על אזרחי ישראל ופוקדי הכותל המערבי. כזכר לעלייה לרגל רבים מעם ישראל ומהעולם בחרו לפקוד את אתרי מנהרות הכותל המערבי שהיו מלאים עד אפס מקום בכל ימי החג".

כמיטב המסורת, תתקיימנה שמחת הקפות שניות במוצאי שמחת תורה, החל מהשעה 22:00 ברחבת הכותל המערבי בליווי הזמר אלי כהן ותזמורתו של יוני אליאב ומקהלת נרננה.