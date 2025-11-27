כיכר השבת
הפרשה שהרעידה את המשטרה

ראש להב 433 יחזור לתפקידו | בן גביר טוען: "היא ניסתה לתפור לו תיק"

מפכ"ל המשטרה החליט על החזרתו של ראש להב 433 לתפקידו ביום ראשון הקרוב - אחרי שהושעה בשל החקירה שנפתחו נגדו | השר לביטחון לאומי: "היום נחשף לכולם שהיועמ"שית העבריינית ניסתה לתפור תיק לניצב מני בנימין, בכדי לטרפד את חקר האמת" (חדשות)

ניצב מני בנימין (צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90)

מפכ"ל המשטרה דני לוי החליט על החזרתו של ניצב מני בנימין, ראש להב 433, תפקידו כבר ביום ראשון הקרוב. כך מסרה הערב (חמישי) המשטרה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר: "מברך את המפכ"ל ומגבה אותו על ההחלטה החשובה להחזיר את ניצב מני בנימין לתפקידו כראש להב 433.

"היום נחשף לכולם שהיועמ"שית העבריינית ניסתה לתפור תיק לניצב מני בנימין, בכדי לטרפד את חקר האמת בפרשת הפצ״רית וגילוי מעורבות היועמ״שית.

"הגילויים החמורים הערב, הכוללים שיבוש הליכי חקירה תוך ניגוד עניינים, ותפירת תיק פלילי לניצב במשטרה, מחייבים את ביעור השחיתות במערכת המשפטית".

