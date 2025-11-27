מפכ"ל המשטרה דני לוי החליט על החזרתו של ניצב מני בנימין, ראש להב 433, תפקידו כבר ביום ראשון הקרוב. כך מסרה הערב (חמישי) המשטרה.
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר: "מברך את המפכ"ל ומגבה אותו על ההחלטה החשובה להחזיר את ניצב מני בנימין לתפקידו כראש להב 433.
"היום נחשף לכולם שהיועמ"שית העבריינית ניסתה לתפור תיק לניצב מני בנימין, בכדי לטרפד את חקר האמת בפרשת הפצ״רית וגילוי מעורבות היועמ״שית.
"הגילויים החמורים הערב, הכוללים שיבוש הליכי חקירה תוך ניגוד עניינים, ותפירת תיק פלילי לניצב במשטרה, מחייבים את ביעור השחיתות במערכת המשפטית".
