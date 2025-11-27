הפרשה שהרעידה את המשטרה ראש להב 433 יחזור לתפקידו | בן גביר טוען: "היא ניסתה לתפור לו תיק" מפכ"ל המשטרה החליט על החזרתו של ראש להב 433 לתפקידו ביום ראשון הקרוב - אחרי שהושעה בשל החקירה שנפתחו נגדו | השר לביטחון לאומי: "היום נחשף לכולם שהיועמ"שית העבריינית ניסתה לתפור תיק לניצב מני בנימין, בכדי לטרפד את חקר האמת" (חדשות)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 20:38