בתוך הבסיס: חיילי הגדוד החרדי השתתפו בחידון בהלכות לשון הרע

אחרי ארבעה חודשי לימוד, שהפך לחלק קבוע משגרת הגדוד, השתתפו כמאתיים חיילים ומפקדים מהגדוד החרדי נצח יהודה בחידון בהלכות לשון הרע (חרדים)

כ-200 חיילים ומפקדים מהגדוד החרדי נצח יהודה, שהתגייסו במרץ 2025, חגגו שמחת חג מרגשת במיוחד בחידון בהלכות לשון הרע מספרו של ה"חפץ חיים".

את החידון יזם הרב אדיר אלמושנינו, מרבני עמותת נצח יהודה ובוגר הגדוד בעצמו, מתוך רצון להעמיק את לימוד ההלכה בקרב החיילים גם בשגרת השירות הצבאי.

במהלך ארבעה חודשים למדו החיילים מדי יום את ההלכות, במסגרת יוזמה חינוכית שהפכה לחלק קבוע משגרת הגדוד. השבוע התקיים הגמר החגיגי של החידון, שבו עלו שבעה חיילים לשלב הסופי, לאחר שצברו את מירב הנקודות בבחינות.

הזוכה במקום הראשון קיבל שבוע רגילה במתנה, על הצטיינותו בלימוד ובהפנמת ערכי ה"חפץ חיים".

הרב אדיר אלמושנינו אמר: "המטרה שלנו היא להחדיר בלב החיילים את ההבנה שלשון הרע אינה רק עניין של דיבור אלא של לב, של רגישות לזולת ושל אחריות הדדית. לראות חיילים שמקדישים כל יום זמן ללימוד ההלכה זה מחמם את הלב ומראה שאפשר לשלב קודש וחול גם בתוך המסגרת הצבאית".

