גדולי ישראל, ראשי ישיבות, רבני ערים, דיינים ואישי ציבור ומאות בני תורה עלו להקביל את פני הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר בסוכה הגדולה שהוקמה ע"י מוסדות 'שמע שלמה' שבנשיאותו בשכונת בית וגן בירושלים.

במעמד נשאו דברים גדולי התורה, את המשא המרכזי נשא הראשון לציון שהרחיב במעלת שמחת החג, בדבריו התייחס הגרש"מ עמאר לשחרור החטופים ואמר "שהדבר הזה קורה ביום הושענה רבא, זה מראה את גודל ישועת השם. אומות העולם לא מבינים מה זה היום הזה, אבל אנחנו מבינים וצריכים להתעורר ולהתחזק ביום הזה ולשוב בתשובה ולהודות להשם על חסדיו".

בדבריו הוסיף הראשל"צ, "להודות זה לא רק מהשפה ולחוץ אלא הודאה להשם מתבטאת בהתחזקות פנימית בתשובה אמיתית לפני בורא עולם".

במהלך המעמד עברו ההמונים להתברך מהראשון לציון ואף זכו לקבל תמר מבורך מידו הקדושה. לאחמ"כ נערך שמחת חג בשירה וריקודים בליווי הזמר מנדי ג'רופי.