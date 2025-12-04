כיכר השבת
המשפיע מסביר

החתונה של הרבי מליובאוויטש והחסידות של דורנו | צפו

המשפיע הרב אשר פרקש בשיעור מיוחד לי"ט כסלו על החידוש הנפלא שהתרחש בדורות האחרונים של חסידות חב"ד: כיצד תורת החסידות, שהייתה פעם עמוקה ומופשטת, הפכה נגישה ומעשית לכל יהודי (חסידות)

הרב פרקש (צילום: ללא קרדיט)

י"ט כסלו - ראש השנה לחסידות, זהו היום בו בעל התניא יצא מהמאסר והתחילה המהפכה הגדולה של הפצת מעיינות החסידות. אבל מה קרה בדורות האחרונים? ומה המיוחד דווקא בדור שלנו?

המשפיע הרב אשר פרקש בשיעור מיוחד לי"ט כסלו על החידוש הנפלא שהתרחש בדורות האחרונים של חסידות חב"ד: כיצד תורת החסידות, שהייתה פעם עמוקה ומופשטת, הפכה נגישה ומעשית לכל יהודי.

אדמו"ר הזקן החל את המהפכה, אבל דווקא בדור שלנו החסידות הגיעה לשיא ההנגשה והעומק. הרבי מחב"ד, ממשיך דרכו של בעל התניא, לקח נושאים עמוקים שהיו מופשטים ונשגבים והפך אותם למובנים, פשוטים ומעשיים.

גלו את המשמעות העמוקה של החיבור בין שמיים וארץ, רוחניות וגשמיות, כיצד החתונה של הרבי בי"ד כסלו קשורה לראש השנה לחסידות בי"ט כסלו, ואיך זה משפיע עלינו היום?

שיעור מרומם שמעניק הבנה חדשה על התקופה המיוחדת שאנחנו חיים בה ועל הכוח שיש לכל אחד מאתנו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר