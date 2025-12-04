החתונה של הרבי מליובאוויטש והחסידות של דורנו | צפו

י"ט כסלו - ראש השנה לחסידות, זהו היום בו בעל התניא יצא מהמאסר והתחילה המהפכה הגדולה של הפצת מעיינות החסידות. אבל מה קרה בדורות האחרונים? ומה המיוחד דווקא בדור שלנו?

המשפיע הרב אשר פרקש בשיעור מיוחד לי"ט כסלו על החידוש הנפלא שהתרחש בדורות האחרונים של חסידות חב"ד: כיצד תורת החסידות, שהייתה פעם עמוקה ומופשטת, הפכה נגישה ומעשית לכל יהודי.

אדמו"ר הזקן החל את המהפכה, אבל דווקא בדור שלנו החסידות הגיעה לשיא ההנגשה והעומק. הרבי מחב"ד, ממשיך דרכו של בעל התניא, לקח נושאים עמוקים שהיו מופשטים ונשגבים והפך אותם למובנים, פשוטים ומעשיים.

גלו את המשמעות העמוקה של החיבור בין שמיים וארץ, רוחניות וגשמיות, כיצד החתונה של הרבי בי"ד כסלו קשורה לראש השנה לחסידות בי"ט כסלו, ואיך זה משפיע עלינו היום?

שיעור מרומם שמעניק הבנה חדשה על התקופה המיוחדת שאנחנו חיים בה ועל הכוח שיש לכל אחד מאתנו.