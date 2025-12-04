ספר זה הוא אבן דרך ב'מפעל תורני כביר' שמטרתו להעלות על הכתב אוצר בלום של למעלה משלושת אלפים שיעורים שמסר הגאון הינוקא במשך שני עשורים ( צילום: באדיבות המצלם )

'כרם שלמה - חנוכה' הוא הספר הראשון בסדרת המועדים מבית מכון 'ים שלמה'. ספר זה הוא אבן דרך ב'מפעל תורני כביר' שמטרתו להעלות על הכתב אוצר בלום של למעלה משלושת אלפים שיעורים שמסר הגאון הינוקא במשך שני עשורים. שיעורים אלו עתידים להתפרסם בלמעלה מעשרות כרכים עבי כרס המצויים כעת בשלבי עריכה מתקדמים.

מבנה, תוכן ועריכה מוקפדת עורכי הספר שקדו חודשים ארוכים על מבנה מיוחד המשלב בין בהירות לבין עושר מקורות. גוף הספר מציג את השיעורים בלשון קולחת, ובתחתית כל עמוד שובצו מילואים, מקורות וביאורים המעשירים את הדברים.

מלבד עיקרי השיעורים, הספר כולל גם מדורים נוספים: פרד"ס, פנינים, הנהגות ואבני דרך, וכן את מגילת אנטיוכוס עם הקדמת הרס"ג, וכן סדר ההדלקה.

הספר מיועד הן למבקשים עצה בדרכי העבודה הרוחנית והן לקהל הלומדים המבקשים להבין מאמרי חז"ל ופנימיות המועד בסדר ובהירות.

בהקדמה לספר נכתב על התועלת והשמחה שבהוצאתו: "הלב פוצח בשירה והלל לפני אדון כל, בעת זו אשר זוכים אנו לברך על המוגמר, ולהגיש לפני דורשי ה' שיעורים מתורת רבינו... הכל ערוך ומסודר כראוי, קילורין לעיניים... אשר יפתחו שערים חדשים לכל הצמאים והמבקשים ליצוק מים זכים וצלולים מתורת רבינו."

הספר הראשון, 'כרם שלמה חנוכה', יצא לאור במתכונת מפוארת, בכריכה נאה ובעריכה מוקפדת. ניתן להשיגו בחנויות הספרים המובחרות, ובבית מדרשו של הגאון הינוקא ברחוב חיל השריון 6, ראשון לציון.

להזמנה טלפונית ניתן לחייג למוקד שמספרו 03-3765444 שלוחה 8.

הוצאה לאור: מכון ים שלמה | הפצה: קולמוס.