הזוג שעמד להתפרק וחזר לאהבה דרך פתק אחד | צפו

(צילום: ללא קרדיט)
מרגיש שאתה חייב לעשות שינוי בחיים שלך? בזוגיות, בחינוך, בתורה, בתפילה - אבל כשאתה מסתכל על המציאות, העבודה, העומס היומיומי, אתה אומר לעצמך: "זה גדול עליי. אין לי כוחות"?
בשיעור השבועי לפרשת וישלח, צולל הרב יואב אקריש לעומק המאבק של יעקב אבינו עם המלאך ומגלה סוד משנה חיים. למה יעקב, שהיה עשיר מופלג, מסכן את חייו וחוזר לבד בלילה בשביל "פכים קטנים"? ואיך זה קשור לנס חנוכה ולרבי עקיבא?
בשיעור הזה תגלו:
למה הצעד הקטן ביותר יוצר את השינוי הכי גדול
איך רבי עקיבא הבין שטיפת מים אחת משנה את האבן
מה קרה למשה רבנו ב-3 הצעדים שהוא צעד לכיוון הסנה
איך זוג שעמד להתפרק חזר לאהבה דרך פתק אחד
הכלי המעשי שיעזור לך להתחיל לשנות היום
0 תגובות