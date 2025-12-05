בשבוע האחרון נערך ב'גן יבנה' טקס חנוכת מקווה טהרה חדש "טהרת פסיה", שנבנה מתרומתו המכובדת של הנדיב עקיבא כץ, לעילוי נשמת אמו מרת פסיה גולדה ע״ה. עבור מאות המשפחות ביישוב, מדובר ביום חג - לאחר שנים שבהן נאלצו להשתמש במקווה ישן, ולעיתים אף לנסוע לערים סמוכות.

האירוע התקיים בהשתתפות המוני תושבים ונכבדים, ובמרכזו תחושת הקלה עמוקה של ציבור רחב שחיכה שנים לבשורה הזו.

את הטקס הנחה דובר המועצה הדתית יוסי לחיאני ובמהלכו נשאו דברים הדוברים שהדגישו כל אחד בדרכו את גודל המעמד.

חבר המועצה והממונה על המחלקה לתרבות תורנית, שי טייב, דיבר על המצוקה שאליה נקלעו נשים רבות ביישוב במשך שנים בשל מחסור במקוואות ראויים, והוסיף כי פתיחת המקווה החדש מהווה בשורה אדירה לכל משפחות המקום.

הרב הראשי של גן יבנה, הגאון הרב דוד הכהן, נשא נאום נרגש, בדבריו סיפר סיפור מרגש על זוג יהודים שעלו מרוסיה ולא זכו להקים דור - משום שבמקום מגוריהם לא היה מקווה. הרב הדגיש כי קיומו של מקווה מפואר ונגיש כמו זה שנחנך ביישוב מחייב כל משפחה לעשות כל מאמץ לשמור טהרה.

יו"ר המועצה הדתית, הגב' עדי פרילינג אנקורי, הודתה בדבריה לתורמים, לצוותי הביצוע, למשרד לשירותי דת ולמועצה המקומית, ושיתפה בתחושת השליחות והזכות להוביל פרויקט שמוסיף קדושה ליישוב.

ח"כ מיכאל מלכיאלי, שכיהן עד לא מזמן כשר לשירותי דת, בירך את העוסקים במלאכה, שיבח את שיתוף הפעולה המקומי ושזר בדבריו דברי תורה מפרשת השבוע. הוא עודד את המועצה הדתית להמשיך בפרויקטים נוספים למען הציבור.

מנכ״ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הרחיב על ההשקעה הגדולה של המשרד בהקמת מקוואות ברחבי הארץ.

את החלק המסכם נשא הנדיב עקיבא כץ, שהתרגש במיוחד מהמעמד, וציין כי יום חנוכת המקווה חל בדיוק ביום האזכרה של אמו ע״ה - זכות עצומה ומשמעותית עבורו. בנו הקריא מכתב ברכה מיוחד ששיגר הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר.

בסיום הטקס התקיים מעמד הסרת הלוט, גזירת הסרט, וכניסה ראשונה למקווה החדש, המאופיין ברמה אדריכלית גבוהה, בורות טבילה מפוארים.