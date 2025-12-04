בעת ששהה הגאון רבי יצחק זילברשטיין בעיה"ק ירושלים תובב"א והשתתף בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מגור ביום ה' שעבר (פ' ויצא), עלה לביקור הוד ורב רושם במעונו של גיסו הגאון רבי בנימין דוד אלישיב, ראש רשת הכוללים 'תפארת בחורים', ברחוב חנה בירושלים.

להלן תמלול מלא מהמפגש המרתק בין שני הגיסים הרבנים

הגרב"ד אלישיב: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה...

הגר"י זילברשטיין [בחיוך, מצביע על הגמרות שבארון הספרים]: מי קרע את כל הגמרות כאן, איך זה ככה קרוע?

הגר"י זילברשטיין: התשובה היא, שאף אחד לא קרע, אלא זה נקרא על ידי עמל התורה שיגעו בהם...

הגרב"ד אלישיב: פעם בא האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע לביקור בבית אבי מורי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, ודנו שם מתוך ריתחא דאורייתא על איזה ענין שכתב בספר מנחת חינוך, ותוך כדי הם רצו לעיין בדבריו בפנים, אז הביאו לשולחן מנחת חינוך במהדורה חדשה. אבל אאמו"ר זצ"ל לא רצה להסתכל בזה, ואמר 'אני רוצה לראות דווקא במנחת חינוך הישן, כי בישן כתוב כמו שצריך'...

הגרב"ד אלישיב: מה שלומכם?

הגר"י זילברשטיין: רוצים שיהיה טוב ליהודים, וכשיהיה טוב, יהיה טוב לכולם...

הגרב"ד אלישיב: מחכים כולנו לגאולה...

הגר"י זילברשטיין: כשלכולם יהיה טוב, זה בזמן הגאולה...

הגר"י זילברשטיין: אנחנו רואים כל דקה ודקה ניסים

הגרב"ד אלישיב: בוודאי, בוודאי...

***

לאחר מכן שקעו הרבנים יחדיו בעומק העיון ופלפול במשא ומתן של תורה בענייני פרשת השבוע (פרשת ויצא), כאשר בין הדברים הציע הגרב"ד אלישיב לפני גיסו קושיא מענייני הפרשה.

הגר"י זילברשטיין: אני זוכה לשמוע כאן דברים נפלאים...

***

הגר"י זילברשטיין: מה שלום הכוללים?

הגרב"ד אלישיב: ב"ה, היום יש לכולל 'תפארת בחורים' הרבה סניפים ברחבי ארץ הקודש, עד צפת יש כבר...

הגר"י זילברשטיין: ומה יש בבית מדרש 'תפארת בחורים' במאה שערים?

הגרב"ד אלישיב: בתפארת בחורים זה המרכזי, יש שם כמה כוללים, מכולל שחרית עד קרוב לחצות, יש כוללים הוראה, עיון, זרעים, טהרות, בלי עין הרע...

הגר"י זילברשטיין: פעם הייתי שם באמצע שלמדו שם, וירדתי לשטיבלאך 'ישועות יעקב' להתפלל מנחה, והיה שם איזה חזן שהתפלל בכזו מהירות עד כדי כך ששכח ועקף בטעות על קדושה, והציבור נזכר כשאחז אחרי כמה ברכות. ולא יעשו מה לעשות על פי הלכה כעת. עלינו למו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל לשאול מה ההלכה בחזן ששכח קדושה. ומו"ח זצ"ל ענה: 'לסגור את הסידורים, וללכת הביתה'...

הגרב"ד אלישיב: כי כזו תפילה זה לא תפילה...

הגר"י זילברשטיין: הוסיפו לשאול את מו"ח זצ"ל, אחרי שילכו הביתה, האם צריכים להשלים את התפילה ולשמוע חזרת הש"ץ, ומרן זצ"ל השיב שלא, ואמר משפט מבהיל 'אחד שמתפלל כזו תפילה, הוא פטור מתפילה'..., איני יודע מה הפשט בזה, אבל זה מה שהוא אמר. זה כח הפסיקה של הרב אלישיב, אשרינו שזכינו, הרב'ה זצ"ל ידע את כל הש"ס בכזו בהירות וברירות... היד החזקה! כל דבר שהרב אלישיב אומר זה מרגליות...

***

הגר"י זילברשטיין פנה לרבנית אלישיב [שחזרה מניתוח בביה"ח]: נו, מה שלום הרבנית? איך אתם מרגישים? מסתמא יש לכם דברים טובים להגיד...

הרבנית אלישיב: חסדי ה', יש ניסים, הנה עוד חודש יש לנו חתונה לנכדה, וגם לכם מגיע מזל טוב, היה לכם עכשיו שני חתונות... השי"ת יעזור שיהיה הרבה הרבה הנחת.

הגר"י זילברשטיין: כולנו בני איש אחד אנחנו...

הרבנית אלישיב: הנה נכדתי הכלה, היא צריכה ברכה...

הגר"י זילברשטיין: השי"ת יעזור שזכות עמוד תעמוד לך...

ואם כבר מדברים על זכות אבות, אז נספר משהו על זכות אבות. הייתי אצל מו"ח זצ"ל פעם אחת, והיה שם רופא אחד שבא לטפל באחד מהילדים של חמותי הרבנית אלישיב ע"ה, וכשבא לצאת גער בה ואמר 'את לא יודעת לטפל בילד שלך כמו שצריך'..., מו"ח זצ"ל שמע את המשפט הזה, ופנה אליו בתקיפות ואמר לו: 'אתה יותר לא נכנס לבית שלי, פגעת בכבודה של הרבנית'. לאותו רופא היה המון שכל, הוא מיד התיישב על הרצפה וחלץ את נעליו וקיבל על עצמו נידוי. מו"ח זצ"ל ראה שהוא מבין שטעה, ואמר לו מיד שסולח לו.

מיד לאחר שהלך הרופא, קרא לי מו"ח זצ"ל ואמר לי: 'לך תקנה לו את האתרוג הכי יפה שיש בבני ברק, להביא לרופא במתנה כדי לפייס אותו'. הגעתי למכירת ד' מינים בבני ברק, וביקשתי את האתרוג הכי יפה, המוכר שאל אותי, הרי כבר קנית לעצמך אתרוג יפה, אז סיפרתי לו את כל הסיפור שהרב אלישיב שלח אותי לפייס את הרופא. כשהוא שמע מזה, אמר לי שהוא רוצה לתת את האתרוג הכי יפה בחינם אין כסף.

הגרב"ד אלישיב: מסתמא אאמו"ר זצ"ל לא רצה לקבל אתרוג בלי לשלם על זה?

הגר"י זילברשטיין: נכון, עבורו הוא לא רצה בלי כסף, אבל כאן זה היה בשביל הרופא. למעשה הרופא הזה יצא ברווח גדול, גם קיבל אתרוג הכי מהודר ויפה, וגם אישור להמשיך להיכנס לרב אליישיב... וגם למד לקח איך צריך לדבר בצורה מכובדת.

***

אחד הנוכחים ביקש ברכה לשידוך לבתו, הגר"י זילברשטיין שאל בת כמה היא, וכששמע שהיא בת 23, השיב רבינו בחיוך: 'אצלינו ברמת אלחנן בגיל הזה, משחקים בחבל עדיין... לא להיכנס ללחץ ולא להיבהל'..., ובירכה בחום רב.

***

לאחר מכן סיפר הגר"י זילברשטיין את הסיפור הידוע על הרבנית חיה מושא ע"ה שבמשך שנים רבות לא נפקדה בזש"ק, וכשחזרה מהרופא הגדול בווינא שחרץ את גורלה שלא תזכה עוד לילדים, פרצה בבכי מר, אך מאחר ולא רצתה לצער את אביה הגדול בעל הלשם זיע"א, לכן הלכה למרתף ובכתה שם, אך הלשם שמע את בכיה, והבין שהלכה לשם כדי לא לצער אותו, ואמר לה שבזכות זה 'לשנה הבאה את חובקת בן, שיאיר את העולם', וזהו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

הגר"י זילברשטיין: ידוע לכם על השם יוסף שלום, שזה משני גדולי ישראל ספרדים?

הגרב"ד אלישיב: כולם שואלים את זה, האם הוא נקרא 'יוסף' ע"ש הבן איש חי, ושלום ע"ש ר' שלום שרעבי. נינו של אאמו"ר זצ"ל, הרב משה ישראלזון שאל את רבינו על כך, והרב אלישיב ענה 'זה מאד נחמד ויפה לומר כך, אבל אם זה באמת כך, אינני יודע'.

הגר"י זילברשטיין: העולם ככה אומר... העולם יודע מה שהוא אומר, יש מושג של 'מקשים העולם'...

הגרב"ד אלישיב: יש דבר מעניין בכתבי הבן איש חי זצ"ל שמספר מעשה בחסיד אחד שהיה לו בן וקראו 'יוסף שלום', משום שהשכנים שלו רבו, אז החסיד רצה שהילד שלו יהיה תמיד בשלום עם כולם, ולכן קרא לו בשם זה, כי זה ברכה שיוסיף שלום.

הגר"י זילברשטיין: לכאורה גם השם 'יוסף שלום' עושה שלום בין האשכנזים לספרדים, כי הרב אלישיב שהיה אשכנזי, נקרא ע"ש שני גדולים ספרדיים...

הגרב"ד אלישיב: ידוע שהבן איש חי זצ"ל לקח הסכמה לספרו מהלשם...

הגר"י זילברשטיין: נכון, נכון..., כל טוב ר' בנימין, שתזכו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה..., ושלרבנית יהיה הרבה נחת.

כשקם מרן הגר"י זילברשטיין לצאת, החל לשיר 'יהי החודש הזה כנבואת אבי חוזה', אך שינה מהמילים ואמר 'יהי הבית הזה... וישמע בבית זה קול ששון וקול שמחה'.

כשפנה לצאת הגר"י, הביט והצביע בחיוך על התמונה של הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל, ואמר: 'אני רואה את ר' מיכל יהודה, אני מרגיש שהוא אומר לי להפסיק לשיר ולרוץ הביתה ללמוד תורה, לשיר אפשר קצת, אבל כעת לרוץ לגמרא'...

חתנו הגרב"ד אלישיב ואמר: 'מספרים על מו"ח זצ"ל, שבשבת הוא היה נראה אחרת לגמרי, היה לו פנים של שבת מאירות'

הגר"י זילברשטיין: ודאי, ודאי, כולם יודעים את זה...

ופנו להתפלל תפילת ערבית יחדיו ב'תפארת בחורים'.