השבוע התקיימה סעודת מצווה והילולא מרוממת במיוחד בהיכל בית הכנסת חב"ד ברחוב חנה בירושלים, שאיחדה את זכרם של שני צדיקי הדורות: הרה"ק רבי אברהם דב מאבריטש בעל ה'בת עין' זצ"ל, שהיה מגדולי וצדיקי הדורות, עם הילולת הרה"ק רבי שלום אביסרור מאקא זצ"ל, בעל הספה"ק 'נתיבות שלום', שהיה מגדולי גאוני וצדיקי מרוקו לפני כמאה שנה.

ההילולא נערכה בראשות הרה"צ רבי נתנאל אביסרור, ראש מוסדות "נתיבות שלום", הממשיך את דרכו ומורשתו בקודש של זקנו הגדול.

במהלך ההילולה נישאו דרשות ודברי תורה מחזקים מפי רבנים גאונים, ביניהם: הרב אפרים הכהן, מראשי ישיבת 'יקירי ירושלים' ובנו בכורו של ראש הישיבה הגר"ש כהן זצוק"ל, הרב אליהו אברהם, ר"מ ישיבת 'שער המלך' ובנו של הגאון הנודע רבי דוד אברהם, ועוד תלמידי חכמים ובנש"קים חשובים.

בדברים שנשא הגר"א אברהם, הוא העלה על נס את גודל מסירות נפשו ועמלו בתורה של בעל ה'נתיבות שלום' זצ"ל. הוא סיפר כי מתוך 11 ילדים שנולדו לו, שמונה! נפטרו בילדותם ורק שלושה נשארו לפליטה והאריכו ימים.

על אף ניסיונות קשים אלו, וכן עיוורונו בעין אחת ועניותו הרבה, היה ה'נתיבות שלום' עמל בתורה במסירות נפש עילאית. הוא היה נע ונד במשך חודשים ושנים על גבי פרידה, ומרביץ תורה וקדושה בכל הכפרים והעיירות. גם תוך כדי הנדודים, היה עוסק במסכתות הש"ס, קם מידי לילה בחצות לאמירת תיקון חצות, ולאחריו ממשיך בלימודו בקולו הערב ועובד את ה' בסילודין.

סיפור מופת מרתק על תחילת דרכו סופר על ידי אחד הרבנים המשתתפים: בילדותו של ה'נתיבות שלום', בהיותו כבן 10, חשקה נפשו מאוד בתורה. לילה אחד קם ולקח כוס מים לשתות, וראה בתוך המים שבכוס נר דולק. הוא שתה את המים, ויהי הבוקר, והנה נפתחו לו מעיינות החכמה. מני אז, הבין וזכר את כל לימודו והחל לדבר רק בדברי תורה, ויצא שמעו בכל ארץ מרוקו.

לפני 15 שנה, בכ"ג אייר תשע"א, הועלו עצמותיו של הרה"ק רבי שלום אביסרור זצ"ל לארץ ישראל, והוא נטמן בבית העלמין בנתיבות, במעמד רבנים וקהל רב.