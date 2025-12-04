"לי-אור של שבת": אקטואליה בפרשה // הרב בן ציון נורדמן

בסופ"ש שעבר הוזמנתי לאולפן של "ברדוגו לייב" כדי להקליט פרק מיוחד לתוכנית "לי-אור של שבת" – פודקאסט בהנחיית עו"ד ליאור זקס ובעריכת והובלת רעייתו, עו"ד ונסה זקס שגיא.

האמת? כשאמרו לי שהשיחה תימשך שעה שלמה וכולה תעסוק לעומק בפרשת השבוע, חששתי. חשבתי: "שעה שלמה? זה יישמע ארוך מדי! האם אנשים יחזיקו מעמד בקצב המהיר של ימינו?".

אך מהר מאוד הבנתי שטעיתי ובגדול! לא רק שהזמן פשוט טס – ובקושי הספקנו לגעת באחוז קטן מהעומק שבפרשה – אלא שהחיבור בין התורה לענייני היום היה מדהים, מדויק, ורלוונטי במידה שאי אפשר להתעלם ממנה.

אבל החידוש העיקרי שהפתיע אותי (אך לא את העורכים המנוסים) הייתה כמות הצפיות הפתאומית והמדהימה: בתוך זמן קצר נרשמו מעל 20 אלף צפיות. הנתון הזה מוכיח לנו מעל לכל ספק עד כמה התורה, ובמיוחד פרשת השבוע, חיה, נושמת ומדברת אלינו ככלי אקטואלי. הצימאון בקרב הציבור להעמיק, להרחיב ולקחת עוד ועוד מ'אור התורה' – קיים ורק הולך וגובר.

כלל יסודי ומהותי בתורתנו הוא "מעשה אבות סימן לבנים".

הרמב"ן, בפירושו לספר בראשית, מאריך לבאר:

"כל מה שאירע לאבות סימן לבנים... וכולם באים ללמד על העתיד, כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלשת האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו".

כל מעשה של האבות – אברהם, יצחק ויעקב – נועד להיות סימן והכנה למעשים דומים שיעשו בניהם בעתיד. כלומר, לא רק שההיסטוריה חוזרת, אלא שהאבות יצרו את התשתית הרוחנית של האומה לעתיד בניהם.

אם בכל פרשת שבוע מתגלה הקשר העמוק והאקטואלי , הרי שבפרשת השבוע שלנו, פרשת וישלח, אנו רואים זאת בשיא השיאים. הפרשה עוסקת בהתמודדות של יעקב אבינו עם עשו אחיו – התמודדות שהפכה למודל ולמפת דרכים אקטואלית לחכמי ישראל לאורך כל הדורות:

כותב הרמב"ן בתחילת הפרשה:

"ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחוז בדרכו של יעקב, שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא עצמו: לתפילה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה...".

בדברים אלו, מחדש הרמב"ן: הכלל של "מעשה אבות סימן לבנים" איננו רק רמז נבואי, אלא הדרכה מעשית לחיים ! עלינו לנהוג כמו שנהג יעקב אבינו, ולשלב תמיד בין תפילה (הרוח), דיפלומטיה (דורון) והיערכות ביטחונית (מלחמה). עלינו ללמוד מדרכו של יעקב, עד להתגשמות נבואת עובדיה באחרית הימים, אותה נקרא בהפטרת השבוע: "...וְעָלוּ מוֹשִׁעִים בְּהַר צִיּוֹן לִשְׁפֹּט אֶת הַר עֵשָׂו וְהָיְתָה לַה' הַמְּלוּכָה".

התורה איננה רק ספר סיפורים או ספר הוראות. בלימוד מעמיק של פרשות השבוע נוכל להבין לא רק מה קרה, אלא גם מה עשוי לקרות וכיצד עלינו לפעול.

"פרשת השבוע" איננה חלוקה טכנית לצורך נוחות, אלא בעלת משמעות מופלאה: הזמן שלנו וכל מה שקורה לנו מקבל פשר באמצעות פרשת אותו השבוע, בכל שבוע מחדש. ככל שנלמד להקשיב לדברי ה', המכוונים אלינו בדברי הפרשה, נקבל הארה, הכוונה ומסר חד וברור לחיים שלנו.

